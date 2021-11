Matilde Ricorda a Il Collegio 6/ Chi è? “Una festaiola”, e i ragazzi impazziscono!

Parte la nuova puntata de Il Collegio e lo fa con una sorpresa per tutti gli allievi: l’arrivo di una nuova collegiale. Dopo l’addio di Sveva Accorà, che ha volutamente abbandonato il programma per non tagliarsi i capelli, nella classe è rimasto un posto vuoto. È per questo che il Preside ha deciso di dare la possibilità ad un’altra aspirante allieva che fa il suo ingresso in cortile sotto lo sguardo curioso e attento degli altri collegiali. Lei è Matilde Ricorda, viene dalla provincia di Piacenza e si definisce una grande festaiola.

Nel video di presentazione si racconta così: “Ho 16 anni e per me la cosa più importante è andare a far festa. Per me stare in mezzo alla gente è la cosa più importante. Il sabato sera se ci sono i miei genitori torno alle 3 di notte, altrimenti sto fuori tutta la notte”.

Matilde Ricorda, prime gaffe a Il Collegio 6: “Quand’è morto Giulio Cesare? Nel 1700”

Matilde Ricorda fa il suo ingresso a Il Collegio 6 e attira subito l’attenzione dei maschietti della classe che la trovano bellissima. Non è la stessa impressione per le ragazze che, di fronte alla reazione dei ragazzi, palesano un po’ di scetticismo. Prima di fare il suo ingresso ufficiale come collegiale, Matilde deve però superare la prova d’ingresso, nella quale viene aiutata dai suoi genitori. Non mancano gaffe, come la morte di Giulio Cesare collocata nel 1700. Riuscirà a fare di meglio nelle prossime puntate? Intanto è ammesso al Collegio.

