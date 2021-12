Matilde Ricorda, Il Collegio 6/ La polemica dei biscotti e blocco che la condiziona..

Matilde Ricorda si è resa di recente protagonista di una polemica legata ai biscotti a Il Collegio 6. La lite con Rebecca Parziale e Anastasia Podeschi è diventata improvvisamente virale sui social network. Matilde e Rebecca hanno accusato le altre alunne della scuola più famosa della tv, Anastasia in testa, di fare razzia dei biscotti per la colazione una delle cose più buone da mangiare in una cucina francamente rivedibile. A chi ha fatto polemica con lei su Instagram ha risposto con una storia dove ha sottolineato: “Dovete sapere che in Collegio mangiavamo malissimo o non mangiavamo proprio. perciò sapere che alcuni avevano biscottini nascosti mi ha fatto innervosire. Alla fine può sembrare stupido litigare per dei biscotti ma l’esperienza per noi è stata proprio pesante, da portare anche a questo anche se è stata la prima e ultima volta”. Ovviamente oggi, 13 dicembre 2021 potrebbe tornare a parlare di quanto accaduto in settimana.

Matilde Ricorda, Il Collegio 6/ Come mai non è riuscita a leggere davanti a tutti?

Matilde Ricorda, tanta voglia di reagire a Il Collegio 6

Tutti quelli che seguono Il Collegio 6 sono consapevoli che per Matilde Ricorda non sono stati giorni facili. Da quando la ragazza non è riuscita a leggere il tema di fronte ai suoi compagni è calato su di lei un blocco che speriamo possa lasciarsi alle spalle. Di quella splendida e sorridente ragazza delle prime puntate non si vede più l’ombra e ora il nervosismo, vedi la storia dei biscotti, sembra farla da padrona. Certo è che c’è tempo per rifarsi, ma vista la giovane età è anche abbastanza normale che ci si possa trovare di fronte a dei momenti in cui le forze sembrano mancare. La nuova puntata di stasera diventa dunque importante per capire se la ragazza si è lasciata definitivamente i problemi alle spalle.

