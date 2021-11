Matilde Ricorda strage di cuori a Il Collegio 6?/ “Tanto corti o lunghi sono bella lo stesso”

Entra in modo deciso e non vede l’ora di fare casino: Matilde Ricorda supera immediatamente la domanda d’ammissione a Il Collegio 6 e assiste alla sua prima lezione con il professor Maggi. Si presenta a tutti nonostante la prima ostilità delle ragazze e quando viene interpellata dall’insegnate inizia un breve screzio, in quanto lei non ha voglia di seguire le noiose lezioni, preferisce conoscere i compagni e divertirsi come molti dei collegiali, ottenendo la simpatia immediata di Gaia Cascino, Simone Casadei, Alessandro Giglio e Rebecca Parziale. Ma il guaio più importante avviene durante l’ora di inglese.

E’ lei la testa dietro la fuga di alcuni ragazzi durante la lezione, marachella che viene interrotta dalla sorvegliante che coglie in fragrante i collegiali e li manda dal preside: Matilde deve imparare le ossa dello scheletro in inglese e se la sua interrogazione non sarà sufficiente, verrà espulsa. Con l’aiuto dei sorveglianti e di qualche amico, passa brillantemente la prova e rimane in collegio. Ma non sembra aver imparato dai suoi errori e si trova nel bel mezzo della rivolta del cibo, gioca con le lumache servite e durante una seconda lezione di italiano ha un dibattito con Maggi. I ragazzi hanno preso bene l’arrivo di Matilde e ciò si appura durante la lezione di arte, dove la ragazza confessa di sentirsi sola e di voler essere apprezzata per ciò che è e non essere consolata per le sue insicurezze; tutti i ragazzi si offrono di essergli amici e le dicono di aver apprezzato il suo arrivo in collegio.

Matilde Ricorda viene attaccata da Anastasia: “Rebecca è diventata la sua cagnolina”

Matilde Ricorda si è definita una festaiola prendendo il posto di Sveva Accorrà che si è rifiutata di tagliarsi la frangia, dicendo stop alla sua esperienza. Matilde nella scuola è stata costretta a tagliare i capelli. se prima li portava extra long, ora è passata a un caschetto sbarazzino. A Il Collegio 6 non ha rinunciato alla frangetta, anche se da qualche giorno a questa parte si è mostrata su TikTok in una versione inedita. Matilde ha detto addio al rosso mogano e ha provato una tintura nera che rende il suo stile dark. Matilde ha commentato così il suo cambio look: “Tanto corti o lunghi, sono bella lo stesso”.

Come si è appurato nelle scorse edizioni de Il Collegio 6, però, i nuovi ingressi sono motivo di confusione poiché vanno a disordinare gli equilibri iniziali, vediamo infatti l’amicizia tra Rebecca e Anastasia terminare proprio perché la prima si è avvicinata alla nuova arrivata; assistiamo ad una lite che mette a disagio Anastasia che rompe i bei rapporti con la compagna di banco, definendola “la cagnolina di Matilde”. Il pubblico apprezza questa ragazza che, pur essendo partita col piede sbagliato per quanto riguarda la parte accademica del programma, ha conquistato tutti facendo storcere il naso ai professori. Una parte del web però fa notare il comportamento scorretto nei confronti di Anastasia, a cui poteva dire alcune cose in faccia più che riferirle alla nuova amica Rebecca.



