Chi è Matilde Siracusano: eletta alla Camera dei Deputati dal 2018, ha cominciato però a lavorare nel mondo della politica nel 2012

Chi è Matilde Siracusano: la vita prima della politica

Attualmente deputata alla Camera, Matilde Siracusano, dopo aver cominciato la sua carriera nel mondo della politica tra comunicazione e organizzazione di eventi per diversi gruppi parlamentari, ha scelto di “scendere in campo” da protagonista. Prima di questo, Matilde Siracusano si è laureata in Scienze Politiche, specializzandosi poi con un master alla LUISS.

Chi è Roberto Occhiuto, compagno di Matilde Siracusano/ L'amore segreto: "È cominciata con un caffè"

La politica, dunque, è sempre stata tra le sue passioni più grandi ma da giovanissima, prima di lavorare in questo ambito, ha avuto anche avventure nel mondo della bellezza. Nel 2005 ha infatti preso parte a Miss Italia, arrivando tra le finaliste. All’epoca Matilde aveva solo 20 anni e una bellezza che non passava inosservata, anche se ha poi deciso di far carriera in un mondo totalmente diverso da quello della televisione.

Livia Belelli, moglie di Edoardo Purgatori/ Le nozze nel 2018, poi la nascita dei due figli

Chi è Matilde Siracusano: nel 2018 la prima elezione

Matilde Siracusano si è candidata per la prima volta alle elezioni politiche nel 2018, venendo eletta. Nel 2022, poi, la nuova rielezione che ha portato anche ad un nuovo ruolo per lui, con il compito di sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento. Nata a Messina, Matilde Siracusano vive da tanti anni a Roma, dove lavora appunto alla Camera dei Deputati.