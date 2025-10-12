Amici 25, chi è la ballerina Matilde Sofia Fazio: in quale serie di Canale 5 ha recitato

Tra le allieve più giovani di Amici 25 c’è la ballerina Matilde Sofia Fazio. Matilde ha 17 anni ed è nata a Erice, un borgo medievale in provincia di Trapani, Sicilia. A soli 11 anni, però, si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno di diventare una ballerina professionista. Fin dal suo ingresso, si è fatta notare per la sua tecnica, attirando l’attenzione di Veronica Peparini, che è voluta diventare sua professoressa. Ma, ciò che pochi sanno è che Matilde ha un passato da attrice, tanto da aver coltivato diverse esperienze nel mondo della recitazione.

Ad esempio, ha preso parte al film Uno per tutti di Mimmo Calopresti e le fiction Di padre in figlio e I pionieri. Il suo ruolo più importante, però, è probabilmente quello di Anna Palmisano nella fiction di Canale 5, “Storia di una famiglia per bene“, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari. Il suo personaggio subentra nella seconda stagione, ed è la figlia di Guido e sorella di Donato.

Amici 25, chi è la ballerina Matilde: l’esito della sua sfida

Nonostante siano passate poche settimane dall’inizio di Amici 25, Matilde ha già dovuto affrontare momenti complicati. Difatti, è finita in sfida, rischiando di dover abbandonare per sempre la Scuola di Maria De Filippi. La ballerina si è confrontata con un’altra ragazza di nome Janira, attraverso una serie di esibizioni giudicate da Marcello Sacchetta. Quest’ultimo è stato molto dubbioso ma, alla fine, ha deciso di mandare avanti Matilde, che ha potuto riprendere la sua maglia.