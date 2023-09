Matilde Zircone, chi è la mamma di Rebecca Staffelli/ Showgirl ed ex valletta di Buona Domenica…

Chi è Matilde Zircone, mamma di Rebecca Staffelli: il passato televisivo

Rebecca Staffelli, nuova commentatrice social del Grande Fratello 2023, è figlia d’arte. Non solo il padre, ma anche la mamma ha un passato televisivo importante. Se il padre è Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la Notizia, la mamma si chiama Matilde Zircone ed è stata una showgirl nonchè una famosa valletta. Matilde Zircone, infatti, ha lavorato a Buona Domenica condotta da Marco Columbro e Lorella Cuccarini. Il suo nome è noto agli amanti della televisione degli anni Novanta, ma dopo l’incontro e il matrimonio con Valerio Staffelli, Matilde ha scelto di allontanarsi dal mondo della televisione e dedicarsi alla famiglia.

Un amore, quello tra Matilde Zircone e Valerio Staffelli che dura da circa trent’anni e che è stato coronato, non solo dal matrimonio, ma anche dalla nascita di due figli. Rebecca Staffelli, infatti, ha anche un fratello di due anni più grande, Riccardo.

Le parole d’amore di Valerio Staffelli per Matilde Zircone

La storia d’amore tra Valerio Staffelli e Matilde Zircone è importante ed è cresciuta con il tempo. Un amore puro e genuino vissuto con discrezione e riservatezza. “Se trovi la persona giusta alla fine non ti rendi nemmeno conto del tempo che passa: a me non sembra proprio di frequentare sentimentalmente mia moglie da 25 anni come marito più tre anni precedenti di convivenza: 28 anni in totale. A me sembrano passati solo due o tre anni”, ha svelato l’inviato di Striscia in un’intervista rilasciata qualche tempo fai ai microfoni del settimanale Chi.

“Non mi sono mai accorto del tempo trascorso. Tra noi c’è passione e complicità. Non la amo come il primo giorno ma molto di più”, aveva aggiunto Staffelli.

