“MATITE E PENNARELLI NOCIVI PER LA SALUTE”/ Padova, maxi-sequestro da 500mila euro

Matite colorate, pennarelli, evidenziatori, gomme per cancellare: sono solo alcuni degli articoli di cancelleria potenzialmente nocivi per la salute destinati ai ragazzi delle scuole che tra circa un mese ritorneranno tra i banchi oggetto del maxi-sequestro eseguito dalla Guardia di Finanza di Padova. Lo ha riportato “Il Gazzettino”, sottolineando come le Fiamme Gialle abbiano ritirato dal commercio oltre 200mila articoli in vendita presso un commerciante gravitante nell’orbita del Centro Ingrosso Cina in Corso Stati Uniti a Padova. I prodotti di cancelleria sono risultati potenzialmente dannosi per la salute poiché privi delle necessarie autorizzazioni. Il valore commerciale del sequestro compiuto dalla Guardia di Finanza di Padova ammonta a 500mila euro: un dato che testimonia dell’importanza dell’operazione.

“MATITE E PENNARELLI NOCIVI PER LA SALUTE”: MAXI-SEQUESTRO A PADOVA

Costituiva di fatto un kit completo di cancelleria il materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza di Padova presso un commerciante del Centro Ingrosso Cina. Secondo quanto riportato da “Il Gazzettino”, tra gli articoli finiti sotto sequestro, oltre a matite colorate, pennarelli ed evidenziatori, vi erano anche pastelli, acquerelli, gomme per cancellare e colle stick. Si tratta insomma del materiale che solitamente gli alunni, specialmente quelli di scuole elementari e scuole medie, si trovano a dover maneggiare con maggior frequenza. L’intervento dei finanzieri ha così evitato che negli astucci degli scolari finissero prodotti potenzialmente nocivi per la loro salute. Il legale rappresentante dell’esercizio commerciale, responsabile della violazione, è stato segnalato – scrive Il Gazzettino “alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione della prescritta sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 30.000 euro”.

