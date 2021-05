Matrimoni a giugno? Draghi: “Ci vuole pazienza”/ “Dobbiamo essere attenti”

I matrimoni potranno essere seguiti da ricevimenti e pranzi nel mese di giugno? Al momento, infatti, è prevista soltanto la possibilità di celebrare le nozze, ma senza alcun tipo di festeggiamento successivo. Sul tema, nella giornata di mercoledì 12 maggio 2021, si è espresso il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quale, durante il question time alla Camera, ha asserito: “Voglio esprimere un pensiero per le coppie che stanno programmando il matrimonio. Capisco la loro preoccupazione, un festeggiamento così importante è il desiderio di tutti, ma è fondamentale avere ancora un po’ di pazienza per evitare che una occasione di gioia si trasformi in un rischio per chi partecipa”.

"Cortocircuito a M2O"/ Tweet di Albertino: radio ok in FM e via app, ma...

Il settore wedding, ha aggiunto l’ex presidente della BCE, sarà quindi “all’attenzione della Cabina di regia di lunedì 17 maggio, per dare maggiori certezze a tutto il comparto. Dobbiamo essere attenti. Il governo è vicino agli operatori del settore: nel decreto sostegni sono stati stanziati 200 milioni di euro per l’anno in corso e un ulteriore indennizzo ci sarà nel nuovo decreto sostegni la settimana prossima”.

I 40enni possono vaccinarsi, da quando?/ Figliuolo a Regioni: "Vaccini da 17 maggio"

MATRIMONI A GIUGNO? SITUAZIONE ANCORA IN BILICO

La situazione connessa alla possibilità di celebrare i matrimoni nel mese di giugno rimane ancora avvolta in un alone di incertezza e occorrerà attendere almeno sino all’incontro di lunedì 17 maggio per capire quanto ancora bisognerà attendere prima che le occasioni conviviali dopo la cerimonia possano tornare a svolgersi in sicurezza. Draghi, intanto, ha parlato anche di riaperture e di turismo: “Il nostro obiettivo è quello di riaprire al più presto l’Italia al turismo nostro e a quello straniero. Il turismo è un settore di enorme importanza per il Paese. La pandemia ha generato effetti economici ingenti sugli operatori, siamo all’opera per consentire loro di ripartire quanto prima e con la massima sicurezza. La prima iniziativa a sostegno del turismo è lo sforzo che il Governo, nella figura del commissario straordinario, sta compiendo per procedere rapidamente al completamento della campagna vaccinale”. Inoltre, è previsto un ampliamento della sperimentazione dei voli Covid tested ed è in corso una revisione delle misure esistenti per i Paesi Schengen.

LEGGI ANCHE:

"VACCINO PFIZER OK CONTRO VARIANTI"/ Bassetti: "Burioni ha ragione. Galli? Non parlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA