Matrimoni civili a Milano/ Da oggi ci si può sposare (con mascherina). E in chiesa?

Pubblicità

Un piccolo ma significativo segnale di ritorno alla normalità: a Milano sono tornati i matrimoni civili. Per la precisione, proprio da oggi giovedì 7 maggio 2020 le coppie sono tornate a potersi dire il fatidico sì a Milano. Sono ripresi infatti questa mattina i matrimoni e le unioni civili, dopo lo stop imposto dall’emergenza Coronavirus naturalmente anche a Milano, come in tutto il resto d’Italia.

Di conseguenza la Sala formazione di via Larga, presso la sede centrale dell’anagrafe del Comune di Milano, ha accolto oggi le prime quattro coppie che si sono sposate, sia pure con tutte le limitazioni di legge imposte per questa Fase 2 di ripresa della vita normale dopo il lockdown dovuto al Coronavirus.

Si tratta infatti di matrimoni civili celebrati in forma ristretta, ai quali possono partecipare solamente gli sposi, i testimoni e l’ufficiale di Stato civile che celebra, tutti rigorosamente con mascherina: niente da fare dunque per parenti e amici vari, perché resta fondamentale il rispetto del distanziamento sociale e il divieto di assembramenti che un matrimonio normalmente comporta in modo inevitabile. Nella sala, dove di solito si svolgono le aste del Comune, c’è anche il gel disinfettante per le mani.

Pubblicità

MATRIMONI CIVILI, DA OGGI SONO TORNATI A MILANO

Prudenza necessaria in una fase che di certo ancora normale non può essere definita, però tornare a celebrare i matrimoni civili è sicuramente un segnale di speranza, che va sostanzialmente alla pari con la ripresa delle funzioni religiose, che naturalmente riguardano da vicino chi vuole invece sposarsi in chiesa, con il rito religioso – da lunedì 18 maggio, data fissata per tutta Italia.

Tra le limitazioni imposte ancora a chi si sposa civilmente in questa prima fase di ripartenza bisogna anche considerare il fatto che la sala di Palazzo Reale solitamente dedicata ai matrimoni civili, come spiegano dal Comune, deve ancora essere sanificata. Di conseguenza per ora la sede di queste nozze è per forza di cose la Sala formazione di via Larga, mentre soltanto quando l’operazione di sanificazione a Palazzo Reale sarà terminata, le celebrazioni si potranno svolgere lì come da tradizione.

Pubblicità

Domani toccherà ad altre quattro coppie pronunciare il loro tanto atteso e sospirato sì, mentre altre che avevano in programma le nozze sabato hanno preferito disdire, aspettando tempi migliori in cui celebrare il “classico” matrimonio civile, alla presenza di parenti e amici al gran completo. Per chi però non può o non vuole aspettare a lungo, da oggi i matrimoni civili a Milano sono di nuovo possibili.



© RIPRODUZIONE RISERVATA