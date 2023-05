Matrimoni infantili in declino/ Allarme Unicef: “zero spose bambine tra 200 anni”

Matrimonio infantile, cala sempre di più il numero di spose bambine ma i numeri sono ancora drammatici. Lo rileva l’Unicef nel suo ultimo report “Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospects 2023 update”, dove si scopre che la percentuale di giovani donne sposate durante l’infanzia è diminuita dal 21% al 19% rispetto alle ultime stime risalenti a cinque anni fa. Progressi concreti ma ancora troppo lenti per porre fine ai matrimoni infantili entro il 2030.

Auguri buona festa della mamma 2023/ Frasi: “L'amore più puro mai conosciuto”

“Le crisi economiche e sanitarie, l’intensificarsi dei conflitti armati e gli effetti devastanti del cambiamento climatico costringono le famiglie a cercare un falso senso di rifugio nel matrimonio precoce. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire il loro diritto a un’istruzione e a una vita autonoma” ha dichiarato il Direttore generale dell’UNICEF Catherine Russell. Il tasso di riduzione dei matrimoni infantili dovrebbe essere 20 volte superiore al declino di oggi. Ma non solo, perché in alcune zone come l’Africa subsahariana, potrebbero volerci oltre 200 anni per porre fine al doloroso fenomeno delle spose bambine. In futuro, infatti, l’Unicef teme che la rapida crescita demografica e le crisi in corso possano esasperare il numero di spose bambine anziché ridurle come sta accadendo nel resto del mondo.

Immagini auguri buona Festa della Mamma 2023/ "Sei il fiore più bello"

Spose bambine, calano i matrimoni infantili ma non basta: “entro il 2030…”

Matrimoni infantili, in America Latina e Caraibi il fenomeno è in preoccupante crescita e potrebbero presto raggiungere il secondo più alto livello regionale di matrimoni precoci entro il 2030. L’Unicef lancia l’allarme anche su Medio Oriente, Nord Africa, Europa orientale e Asia centrale che hanno registrato una stagnazione. Il numero di spose bambine sta invece diminuendo nell’Asia meridionale, dove questo fenomeno potrebbe scomparire entro 55 anni, sebbene sia una zona che ospita il 45% delle spose bambine a livello globale, un terzo nella sola India.

Latte materno prodotto in laboratorio da cellule umane/ "Sarà alternativa a polvere"

Il fenomeno delle spose bambine ha conseguenze gravissime e irreversibili. Le giovani donne che si sposano durante l’infanzia spesso devono abbandonare a scuola denuncia l’Unicef, inoltre sono più esposte a gravidanze precoci, complicazioni per la salute e mortalità. Le ragazze appartenenti a contesti fragili, colpiti per esempio da guerre o catastrofi climatiche, hanno il doppio delle probabilità di diventare spose bambine rispetto alla media mondiale, si legge nell’analisi Unicef.











© RIPRODUZIONE RISERVATA