Un matrimonio non deve necessariamente prevedere una dote: ecco cosa insegna il vescovo Ningyou della diocesi di Taiyuan

Un matrimonio a “dote zero” fra i giovani cinesi. Questo è quello che sta cercando di promuovere Paolo Meng Ningyou, vescovo dell’arcidiocesi di Taiyuan, vicino a Shanxi, così come si legge sull’agenzia Fides. In Cina vi è l‘usanza del matrimonio con la dote, una tradizione che per anni era presente anche in Italia (lo è ancora in alcune regioni del nostro Paese), e che consiste nel donare ai due sposi denari, ma anche automobili, immobili e gioielli.

Nigeria, seminaristi rapiti: chiesto riscatto/ Il vescovo di Auchi: "Trattativa in corso per liberarli"

La donazione viene effettuata dalle famiglie dei due sposini ma spesso e volentieri, vista la diffusa povertà soprattutto in certe zone, può portare a delle problematiche di non poco conto. Molti giovani infatti non si sposano non avendo alle spalle una dote ricca, mentre altre famiglia finiscono per indebitarsi in maniera molto gravosa, vivendo quindi con un peso sulle spalle causato da moltissimi debiti di natura economica.

Processo Becciu ‘congelato’ dal Vaticano?/ Bisignani: “Papa Leone XIV vuole prima riformare la Giustizia”

MATRIMONIO A DOTE ZERO E DENATALITA’: “NOZZE SIANO UNA ESPERIENZA GRATUITA”

Ecco perchè il vescovo Ningyou si è rivolto ai futuri sposi nell’omelia della messa di domenica scorsa, 13 luglio 2025, chiedendo appunto un “matrimonio a dote zero”. Di fronte aveva proprio una coppia di giovani che ha deciso di rompere con le tradizioni, due ragazzi della parrocchia di Honggou che hanno deciso di salire all’altare senza alcuna dote alle spalle, ma spinti solo da una forte fede cristiana.

Il vescovo, sempre nella sua omelia di domenica scorsa, ci ha tenuto a ricordare come il matrimonio debba essere un’esperienza gratuita di donazione reciproca, ma non di doni materiali, bensì di donazione spirituale: i futuri marito e moglie devono sapersi accettare e sostenere così come sono, accudendosi e curandosi l’un l’altra, e soprattutto seguendo l’esempio del Buon Samaritano, colui che soccorse un uomo ferito e abbandonato, seppur quest’ultimo appartenente ad un popolo nemico.

Papa Leone XIV commuove a La partita del cuore: "E' bello quando lo sport unisce"/ "Guerra e bombe..."

MATRIMONIO A DOTE ZERO E DENATALITA’: I PROBLEMI DELLA CINA

Le comunità cattoliche cinesi, sottolinea ancora Fides, stanno cercando di “educare” i giovani cinesi al matrimonio, preparando gli stessi e facendosi carico anche di emergenze, inoltre, c’è molta sensibilità sul tema dei figli tenendo conto che il popolo del gigante asiatico, seppur il più popoloso al mondo, sta vivendo una drammatica inversione di tendenza, con le famiglie che tendono a non avere più figli per problemi di natura economica ed organizzativa.

Fortunatamente esistono iniziative come quelle del vescovo Ningyou che non sono sporadiche visto che anche il collega An Shuxin, della diocesi di Baoding, provincia di Hebei, aveva già celebrato l’anno scorso un matrimonio a dote zero, ricordando come sia possibile sposarsi senza mettere da parti denari e immobili. In Cina, soprattutto nelle aree rurali, c’è molta povertà, e di conseguenza predisporre una dote è particolarmente gravoso per le famiglie. Basti pensare che una dote media si aggira sui 23mila euro circa, ma ci sono anche casi in cui si arriva fino a 40mila euro, una cifra tutt’altro che irrilevante per qualsiasi persona, figuriamoci per delle famiglie molto povere.