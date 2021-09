Matrimonio a Parigi, Canale 5/ Massimo Boldi stavolta non supera l’esame

Matrimonio a Parigi, commedia all’italiana in stile cinepanettone

Matrimonio a Parigi va in onda su Canale 5 dalle ore 21,20 di oggi, 5 settembre 2021, si tratta di una classica commedia all’italiana in stile cine panettone. La produzione, come avviene sempre in questi casi, punta tutto sulla demenzialità del cast, sulla battuta facile, insomma su una trama che punta al divertimento collettivo di tutta la famiglia; ciò vale sia al cinema sia comodamente seduti in salotto come nel nostro caso, Protagonista del film, giusto per dare una successione di ruoli, è Massimo Boldi, forse assieme a Christian De Sica il re assoluto della commedia all’italiana di nuova generazione, principe dei cine panettoni e delle vacanze in giro per il mondo.

Non a caso Boldi e De Sica per vent’anni sono stati fianco a fianco al cinema, subito dopo la rottura del sodalizio tra Massimo Boldi e Teo Teocoli, una delle coppie storiche del cabaret milanese targato Derby. Accanto a Boldi l’attrice e comica torinese Anna Maria Barbera, che ha reso celebre, soprattutto nel contenitore comico ‘Zelig’, il personaggio della meridionale emigrata al nord, donna da periferia popolare nei suoi ruoli, un personaggio che non ha mai veramente del tutto rinnovato, cosa che l’ha relegata ad un ruolo quasi unico per quanto le potenzialità come attrice siano superiori a ciò che ha realmente lasciato. Nel cinema la ricordiamo anche in ‘Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me’, ‘Il paradiso all’improvviso’ e ‘Matrimonio alle Bahamas’ del quale il nostro film è il naturale sequel.

Matrimonio a Parigi, la trama del film

Matrimonio a Parigi ha un personaggio talmente tipico da apparire come macchietta: è Lorenzo, un imprenditore milanese al cento per cento che vende i propri prodotti direttamente sulla rete locale assieme alla moglie che gli fa da valletta. Il neo della coppia è che lei è romana, gran bella donna, ma quell’accento borgataro a Lorenzo non piace. Lorenzo nelle vendite si crede furbo come un napoletano e proprio un appuntato della Guardia di Finanza, uomo serio e rigoroso nel far rispettare la legge, è Gennaro, davvero lontano dagli stereotipi regionali nei quali crede Lorenzo. Un destino li accomuna: entrambi i figli studiano a Parigi e sono amici, motivo per il quale le due coppie si ritrovano in treno in direzione Francia e Lorenzo, pieno dei suoi luoghi comuni, scoprirà una napoletanità diversa che non si aspettava, cosa che lo spiazza. Nascono così malintesi e sospetti, visto che Lorenzo lascia intendere di essere un evasore e Gennaro non permette che nessuno evada il fisco, nemmeno il genitore di un amico della famiglia, motivo per il quale a Parigi ne vedrete delle belle.

Video, il trailer del film, Matrimonio a Parigi





