Matrimonio a Parigi/ Su Canale 5 il film prodotto e interpretato da Massimo Boldi

Matrimonio a Parigi, film di Canale 5 diretto da Claudio Risi

Matrimonio a Parigi va in onda oggi, sabato 5 febbraio, a partire dalle ore 21.40 su Canale 5. Si tratta di una commedia italiana prodotta nel 2011 da Massimo Boldi e diretta da Claudio Risi. Lo stesso Boldi è il protagonista con al suo fianco nel cast Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Paola Minaccioni, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Diana Del Bufalo, Raffaella Fico, Guglielmo Scilla e persino Rocco Siffredi. Mauro Bonanni ha curato il montaggio del film mentre Roberto Colombo si è occupato delle musiche. La fotografia è stata affidata a Gianlorenzo Battaglia.

Matrimonio a Parigi, la trama del film: Lorenzo un milanese che…

Al centro di Matrimonio a Parigi ci sono le vicende di Lorenzo, un milanese che gestisce la vendita diretta di prodotti attraverso l’utilizzo di canale televisivo locale, supportato dalla moglie. Quest’ultima lo aiuta nel trovare sempre nuovi metodi per evadere il fisco, arrivando ad accrescere sempre di più i profitti. La situazione però inizia ad avere dei problemi quando in occasione della laurea del figlio, si intrattiene in un dialogo molto aperto con il padre di un amico del figlio, anche lui diretto presso Parigi. Sul treno infatti il milanese racconta tutti i dettagli delle sue truffe a Gennaro, in realtà ufficiale della guardia di finanza che sceglie di stare al gioco dell’imprenditore. Lorenzo scopre l’inganno solo una volta raggiunta la destinazione e quando scappare è praticamente inutile.

I due però, con le rispettive famiglie, sono costretti a condividere il soggiorno nella città francese visto che i rispettivi figli hanno prenotato una suite in condivisione. Nel frattempo l’imprenditore milanese cerca in tutti i modi di entrare nelle grazie di Gennaro senza mai trovare il modo giusto per fare breccia. Intanto Lorenzo deve anche tenere a bada diversi spasimanti per la moglie, sia il socio Leonardo che un uomo francese. La svolta arriva quando durante l’esperienza francese scoppia l’amore tra i figli delle due famiglie, mettendo l’imprenditore nella condizione di dover scegliere tra la felicità del figlio e la brama di denaro. Quest’ultimo trova un ottimo compromesso; prima di dirigersi alla cerimonia di matrimonio decide di prelevare tutto il suo denaro nascondendolo sotto la giacca per lasciarlo in Svizzera. Il film si conclude con una scena goffa che vede protagonista proprio Lorenzo che, inciampando, lascia che tutti possano prendere i soldi scoppiati in aria.

