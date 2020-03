Matrimonio a Parigi/ Video, su Canale 5 il film con Massimo Boldi (30 marzo 2020)

Matrimonio a Parigi va in onda su Canale 5 per la prima serata di oggi, lunedì 30 marzo, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2011 da diverse case cinematografiche tra cui Medusa Film e Sky cinema con la regia di Claudio Risi mentre per quanto concerne il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Edoardo Falcone, Massimo Boldi e Gianluca Bomprezzi. Il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Gianlorenzo battaglia mentre nel cast sono presenti tantissimi attori piuttosto noti al grande pubblico tra i quali Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Biagio Izzo, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini, Loredana Bernardis e Paola Minaccioni.

Matrimonio a Parigi, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Matrimonio a Parigi. Lorenzo, oltre ad essere il proprietario di una piccola emittente televisiva di Lecco, è anche un imprenditore milanese che vende direttamente i propri prodotti di fabbrica su questo genere di emittente. Grazie anche alle trovate di sua moglie Elvira nata Roma riesce a più riprese a bypassare i controlli della Finanza e soprattutto ad evadere il fisco per diverse migliaia di euro. Lui è particolarmente orgoglioso e felice di questo suo atteggiamento tant’è che non perde occasione per vantarsene anche dinnanzi a persone conosciute all’istante. Gennaro, invece, è un napoletano che lavora da tanti anni nel corpo della finanza ed è particolarmente ligio al proprio dovere tant’è che non riserva trattamenti particolari neppure per i propri parenti ed in particolar modo per sua moglie che è titolare di un negozio di generi alimentari. I destini di Gennaro e di Lorenzo molto presto si uniranno in quanto entrambi saliranno sul medesimo treno per raggiungere Parigi dove studiano i propri figli che peraltro sono anche compagni di scuola. Durante il viaggio Lorenzo, non immaginando di avere innanzi a sé un agente della finanza e soprattutto in ragione del suo essere napoletano, gli racconta tutti i modi con cui riesce a frodare il fisco. Una volta arrivati a Parigi, Gennaro gli parla della sua vera attività e quindi Lorenzo cerca di sfuggirgli in qualsiasi modo ma la cosa non sarà semplice in quanto non solo si ritroveranno nella stessa Università per salutare i loro figli, ma dovranno anche essere informati del fatto che i figli sono innamorati e stanno pensando al matrimonio. Insomma, per Lorenzo non ci sarà modo di sfuggire alle sue responsabilità nei confronti del fisco.

