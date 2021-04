Matrimonio a prima vista 2021/ Coppie: stanno ancora insieme? Santa irritante, Francesco e Martina amici…

Matrimonio a Prima Vista 2021 viaggia spedito verso l’appuntamento decisivo. La prossima settimana scopriremo chi tra le tre coppie avrà superato la prova più lunga. Ovvero quella della convivenza lontani dalle telecamere del programma. Un’idea su chi potrebbe sopravvivere alla quotidianità ce la siamo fatta, ma in questo articolo ripercorriamo il viaggio nei sentimenti dei concorrenti. E lo facciamo cominciando dalla coppia più improbabile, quella formata da Santa e Salvatore. In questo caso gli psicologi devono aver scelto bendati. L’incompatibilità tra i due personaggi è emersa fin dalla prima puntata. Già lì avrebbero potuto divorziare, con Santa sofferente e soffocante nei confronti del concorrente siciliano.

Pagelle di Matrimonio a Prima Vista 2021, Santa e Salvatore: coppia ai titoli di coda

Il percorso di Santa e Salvatore non è mai sbocciato. Ci siamo divertiti vedendoli battibeccare, ma ad un certo punto abbiamo sofferto insieme a loro. Praticamente non si sopportavano più e portare avanti la convivenza non dev’essere stato semplice. Santa ha esagerato e si è rivelata la concorrente più irritante di sempre. Di certo Salvo non l’ha spronata a sufficienza. Ma diciamocelo chiaramente: i due non erano compatibili. Perché piacersi per forza? Esperimento fallito, voto 3. Fabio e Clara, l’altra coppia di Matrimonio a Prima Vista, ha cominciato con il piede sbagliato. O meglio: l’esuberanza di Fabio non sembrava collimare con le esigenze di Clara. Ad un certo punto però la ragazza si è sciolta, apprezzando Fabio per quel che è davvero. Con naturalezza e stupore sono diventati il punto di riferimento di quest’edizione.

Clara e Fabio stanno ancora insieme? Se si sono lasciati loro per gli altri concorrenti non c’è speranza. Nel percorso a Matrimonio a Prima Vista 2021 hanno dimostrato più equilibrio rispetto alle altre coppie, anche se qualche ombra di incompatibilità resta. Specialmente dopo la lite per le vacanze di lui a Formentera. Voto 7, con riserva. Ed eccoci a Martina e Francesco, due ragazzi che a tratti danno la sensazione di essersi trovati. Il loro percorso però ha vissuto alti e bassi, nei quali abbiamo pensato tutto e il contrario di tutto. Resta un enigma il loro futuro. Dovessimo scommettere il classico euro di caffè diremmo che sono una coppia a rischio. Nonostante le innumerevoli contraddizioni, ci sono piaciuti. Forse più come amici che fidanzati. Voto 6.

