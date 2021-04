Matrimonio a prima vista 2021/ Fabio e la “gemella cattiva” di Clara! Martina e Francesco che coppia!

Matrimonio a prima vista 2021: chi sta ancora insieme e chi si è lasciato?

Pronostici completamente ribaltati nell’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista 2021. Fabio e Clara si sono lasciati, facendo una pernacchia a tutti quelli che li vedevano tra i favoriti. Abbiamo sbagliato anche noi, nelle ultime pagelle. Clara e Fabio sembravano i concorrenti meglio assortiti. Dalla loro esperienza a Matrimonio a Prima Vista avevamo tratto degli spunti interessanti ma l’imprevedibilità dei sentimenti ha scombussolato tutto. Mesi dopo la fine del programma, Clara e Fabio se ne sono detti di tutti i colori.

E’ avvenuto davanti agli occhi sbigottiti degli psicologi, che in maniera abbastanza limpida si sono schierati dalla parte del ragazzo. Il perché è abbastanza chiaro: le motivazioni di Clara sulla rottura sono apparse piuttosto deliranti. Ci è dispiaciuto vedere tanto astio nei confronti di Fabio e – allo stesso modo – un’accondiscendenza esagerata nei suoi confronti nelle prime puntate. Qual è la vera Clara? Quella che minaccia di abbandonare la puntata dopo una frase innocua di Fabio o quella ragazza sognante delle prime puntate? Avevano potenziale, ma a queste condizioni non può esserci futuro. Voto Clara 3, voto Fabio 6. Voto coppia 4,5.

Martina e Francesco ci hanno lasciato col fiato sospeso fino alla fine. Ma che tra i due potesse proseguire bene ce ne eravamo accorti dai primi sguardi che si sono lanciati in puntata. Nell’appuntamento di ieri sera, Martina e Francesco hanno rivelato la migliore versione di loro stessi. Lui dimagrito cinque chili, più tonico e consapevole della sua relazione con Martina. Lei decisamente meno “mina vagante” e più coinvolta sentimentalmente. Ha dato dieci e mezzo al marito, rimangiandosi in parte alcune delle cose dette durante l’edizione di Matrimonio a Prima Vista. Se potesse rifarebbe tutto da capo perché sa di non essersi lasciata andare completamente. Una bellissima dimostrazione di maturità. Facile dirlo adesso, ma sono pronti per il grande salto. Lo hanno annunciato ieri sera: a settembre si sposeranno una seconda volta. Voto Martina 7, voto Francesco 7,5. Voto coppia 7+.

Salvatore e Santa, ancora scintille!

La rabbia di Santa nei confronti di Salvatore vorrebbe nascondere l’incapacità di ammettere i propri gusti. Ma anziché misurarsi con la realtà dei fatti, la concorrente attribuisce al “marito” la colpa della disastrosa esperienza a Matrimonio a Prima Vista. Sì perché in effetti la loro storia poteva ritenersi conclusa già dopo la prima puntata. Per fortuna i due ragazzi ci hanno regalato siparietti molto divertenti e curiosi nel corso della loro esperienza.

Anche nell’ultima puntata Santa è esplosa e si è rifiutata di guardare in faccia Salvo. Lo ha trattato nel peggiore dei modi e lui giustamente si è adeguato, senza perdere la testa. La sensazione è che lui nel suo percorso a Matrimonio a Prima Vista abbia comunque provato a cercare un punto di incontro con Santa. Ma secondo noi ha sbagliato: non si può forzare qualcosa che evidentemente non sta in piedi in partenza. Lei, dal canto suo, avrebbe potuto ammetterlo, invece ha scaricato rabbia e frustrazioni contro una persona pulita. Voto Santa 2, voto Salvo 6. Voto coppia: 4.

