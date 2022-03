Matrimonio a Prima Vista 2022, 5a puntata/ Diretta: novità per Antonio e Giorgia, Giorgia e Gianluca e…

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, quinta puntata

Questa sera, mercoledì 2 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”. La quinta puntata è dedicata all’inizio della convivenza delle tre coppie: Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia, Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Come di consueto, a circa metà programma, gli sposi e le spose – rigorosamente separati – si conoscono fra di loro per un confronto sulle rispettive esperienze. I tre sposi legano fin da subito e cercano di darsi preziosi consigli a vicenda e, nonostante le premesse iniziali, è Mattia il più dubbioso sul suo futuro insieme a Cristina. Anche le spose si confidano sui progressi di coppia. Giorgia rivela di cominciare a provare attrazione per Antonio mentre l’altra Giorgia rivela che con Gianluca l’intimità è alle stelle.

Cosa vedremo stasera a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

La puntata di stasera, mercoledì 2 marzo, di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” si intitola “Inizia la convivenza”. Antonio e Giorgia scelgono Roma per la loro convivenza. La sposa decide di portare il marito a Rieti, nei luoghi a lei più cari. Qui Antonio conosce le amiche di Giorgia, che esprimono un parere molto positivo sul ragazzo. Tra i due aumentano tenerezze e baci. Cristina sta per andare in crociera con l’amica del cuore, decisione non ancora digerita da Mattia. La coppia trascorre poche ore insieme, prima nella casa brianzola di lui, poi nei vigneti della Franciacorta dove la sposa è cresciuta. Cristina sentirà la mancanza del marito durante il viaggio? Il loro legame crescerà anche a distanza? Gianluca accoglie Giorgia nella sua casa e tenta di farle apprezzare le gioie della vita di campagna. Tra i due arriva il primo litigio “serio” sul tema “quanti figli avere”.

Dove vedere le repliche di Matrimonio a Prima Vista in diretta streaming

Le prime puntate di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. Per quanto riguarda la replica, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 12 marzo alle 11.20 o domenica 13 marzo alle 15.45. Ricordiamo che sulla piattaforma Discovery+ è già disponibile la puntata che andrà in onda settimana prossima, mercoledì 16 marzo, dal titolo “Vivere insieme”.

