Matrimonio a prima vista 2022, anticipazioni prima e seconda puntata/ Coppie Carolina-Lucas, Michela-Alex e..

Matrimonio a prima vista 2022 anticipazioni prima puntata: scelta delle coppie e la preparazione alle nozze

Matrimonio a prima vista 2022, torna con il suo esperimento sociale e un’ottima equipe di psicologi per regalare momenti emozionanti al pubblico. Lo show esordisce con due appuntamenti durante la prima serata. Nella prima puntata si iniziano a formare le prime coppie: Michela e Alex, Solange e Michele, Carolina e Lucas.

Solange Salvo e Michele D’Addetta, chi sono? Concorrenti Matrimonio a prima vista 9/ Un incastro perfetto

Dopo aver scelto le coppie, è il momento di annunciare tutto ai concorrenti. Il secondo passo è iniziare i preparativi a cominciare dalla scelta dell’abito, uno dei momenti più emozionanti e coinvolgenti per la sposa. La puntata di Matrimonio a prima vista 2022 prosegue con un passo decisivo e pieno di tensione: avvisare i genitori dell’imminente matrimonio. Qualcuno ha difficoltà a credere a tale passo da parte dei figli ma, alla fine, sembrano tutti accogliere la notizia con giubilo e allegria. Compiuta la parte più faticosa, spazio al divertimento: gli sposi si concedono l’addio al nubilato e al celibato e decido la location del loro viaggio di nozze.

Matrimonio a Prima Vista 9, Lucas e Carolina espulsi/ Colpo di scena…

Matrimonio a prima vista 2022 anticipazioni seconda puntata: le nozze delle coppie e le prime impressioni

Matrimonio a prima vista 2022, prosegue con la seconda puntata in cui si assiste al matrimonio delle tre coppie e alle loro prime impressioni. I primi a compiere il grande passo sono Solange e Michele. La partenza è in salita per loro, a causa del fatto che la sposa non ha avvisato i genitori del matrimonio. La ragione di tale gesto è una diatriba passata tra Solange la mamma e il papà: questi ultimi l’hanno accusata di non riuscire mai a portare avanti una relazione. Dopo un momento di prima tensione, però, le cose migliorano. Il momento del servizio fotografico mostra una certa affinità tra Solange e Michele che sembra promettente.

"Lucas Vianini peggior personaggio di Matrimonio a prima vista"/ L'accusa di Sergio Capozzi: "Mente violenta"

Il secondo matrimonio è quello di Carolina e Lucas che non va per il verso giusto. Il primo incontro tra la coppia non è andato benissimo; la sposa si è scoperta molto chiusa e non particolarmente contenta del marito, anche durante il servizio fotografico e il pranzo di nozze.

L’ultima coppia di Matrimonio a prima vista 2022 è quella formata da Michela e Alex. La sposa è molto esuberante e, sull’uomo che le starà a fianco, ha le idee chiare: non vuole un marito coatto. Alex, però, corrisponde esattamente a quella tipologia di persona. Il primo incontro non va molto bene, dunque, per non parlare del fatto che lui è romanista e lei è laziale. In parte, però, la situazione si risolve durante il pranzo di nozze, dove Alex acquisisce punti per Michela; il loro viaggio di nozze sarà a Creta. Funzionerà tra loro?

© RIPRODUZIONE RISERVATA