Parte oggi, 16 aprile 2025 su Real Time, la nuova edizione di Matrimonio a prima vista. A partire dalle 21.30 vanno in onda i primi due episodi della stagione che vedrà tre coppie sposarsi al buio, senza mai essersi neppure visti una volta prima. I tre esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto – hanno selezionato accuratamente tre donne e tre uomini, accoppiandoli in base alle affinità trovate dopo una lunga analisi.

Le tre coppie che si sposeranno al buio nel primo appuntamento di Matrimonio a prima vista 2025 sono Sara Di Lernia e Nicola Todde; Adele Carlucci e Giorgio Badaracco; Francesca Ricasoli e Alessandro Adriani. Nel corso del primo dei due episodi, conosceremo singolarmente i protagonisti e la loro storia e assisteremo all’annuncio del loro matrimonio a parenti e amici.

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista avrà inizio presentandoci le tre concorrenti donne. Francesca è una donna di 30 anni che ha un passato da obesa e ora vive di arte. Ama la pittura, la fotografia ed è molto legata alla sua famiglia. Sara ha 28 anni, tre storie finite male alle spalle ed è legatissima alla sua sorella gemella. Infine, Adele ha 25 anni, è figlia di un pastore evangelista e ama la musica gospel e tecno.

Conosceremo successivamente i concorrenti uomini di Matrimonio a prima vista 2025. Parliamo di Alessandro, 37enne romano che è a capo di una squadra di calcio a cinque. Ama lo sport e odia le persone che giudicano e amano le cose materiali. Nicola ha 32 anni, lavora in un’azienda metalmeccanica ed è una persona sensibile e tradizionalista. Infine Giorgio, 40enne di Roma che lavora in aeroporto. È arrivato vicino al matrimonio già una volta.

Anche Matrimonio a prima vista 2025 attraverserà delle fasi: la presentazione dei concorrenti, il matrimonio col primo incontro e il pranzo di nozze, la luna di miele e la convivenza, fino alla scelta finale. La nuova edizione è visibile in chiaro, su Real Time, a partire da questa sera 16 aprile 2025 e ogni mercoledì in prima serata. Sarà possibile seguire la puntata in streaming sul sito di Real Time o, in anteprima, in streaming su Discovery+ (previo abbonamento).