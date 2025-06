Matrimonio a Prima Vista 2025 Italia…E poi, ultima puntata questa sera Real Time: cos’è successo alle tre coppie

Ultimo imperdibile appuntamento questa sera su Real Time con Matrimonio a Prima Vista 2025 Italia…E poi. Nella puntata in onda tra poche ore si scoprirà come procede a distanza di sei mesi il matrimonio delle tre coppie che hanno deciso di mettersi in gioco nel programma. Nella scorso puntata tutt’e e tre le coppie formate da Adele e Giorgio, Sara e Nicola e Francesca ed Alessandro hanno deciso di darsi una possibilità continuando a stare insieme ma cosa sarà successo dopo?

Oggi tutte le coppie torneranno davanti agli esperti di Matrimonio a Prima Vista 2025 Italia…E poi per aggiornarli sugli ultimi avvenimenti. La sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, ma poi c’è anche il sociologo Mario Abis e l’ultimo arrivato, il life coach Andrea Favaretto che hanno approvato tutte le coppie, si ricrederanno a distanza di mesi? Le coppie in realtà non sono tutte ben assortite mentre infatti tra Sara e Nicola è stato subito colpo di fulmine, Adele e Giorgio hanno faticato non poco a trovare un punto di incontro e lo stesso è successo a Francesca ed Alessandra.

Cos’è successo alle coppie di Matrimonio a Prima Vista Italia 2025…E poi a distanza di sei mesi? I primi a presentarsi davanti agli esperti saranno Giorgio ed Adele, la coppia confesserà che sin da subito tra di loro sono ci sono stati tensioni e fraintendimenti e non sono mancati anche i liti. I due riveleranno anche che c’è stato un durissimo scontro in cui Adele, dopo aver accusato Giorgio di essere un immaturo gli urlerà che ha fatto bene la sua ex fidanzata a tradirlo. Per tutti questi motivi la loro decisioni sarà quella di separarsi. Adele e Giorgio si lasceranno.



Si passa poi alla coppia formata da Alessandro e Francesca di Matrimonio a Prima Vista 2025, che fine hanno fatto? Anche loro confesseranno di aver avuto liti, scontri e tensioni e che nonostante la buona volontà iniziale la loro frequentazione è naufragata subito. Va anche detto che da sempre Alessandro lamentava di non provare attrazione fisica nei confronti di Francesca motivo per cui è stato molto criticato sul web. Anche Francesca ed Alessandro si lasceranno ed usciranno separati.



Infine, a presentarsi davanti gli esperti di Matrimonio a Prima Vista 2025 E poi sarà la coppia formata da Sara e Nicola. I due si sono innamorati già all’altare vedendosi per la prima volta e durante la conoscenza hanno saputo mettersi in gioco senza riserve e pregiudizi con pregi e difetti. La coppia annuncerà di essere andata a convivere e di avere grandi progetti per il futuro…magari anche di allargare la famiglia con l’arrivo di un figlio. Non resta dunque che seguire l’ultima puntata dell’esperimento di coppia questa sera su Real Time a partire dalle 21.30 circa.