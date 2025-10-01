Matrimonio a prima vista 2025 torna in onda su Real Time oggi 1 ottobre con la quinta puntata: ecco le anticipazioni su cosa accadrà alle coppie

È tempo di scoprire quale sarà il futuro delle coppie di Matrimonio a prima vista 2025 dopo il fatidico viaggio di nozze. Questa sera, su Real Time, va in onda la quinta puntata di questa edizione che sta riservando sorprese e stravolgimenti, e che questa sera vedrà una coppia in crisi nera. Partiamo da Roberta Bardonaro e Dario Del Vecchio, che dopo una luna di miele tra alti e bassi e non priva di discussioni, stasera inizieranno la prova di convivenza.

È Dario ad ospitare Roberta a casa sua, quella che lui ha definito “il mio sogno”. Roberta è accolta con calore e fa il giro di tutta la casa, sentenziando che effettivamente è “molto bella”. La situazione è destinata a migliorare grazie ad una gita organizzata da Dario, un gesto che sua moglie apprezzerà particolarmente. Che la crisi per i due sia davvero superata?

Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni puntata 1 ottobre e diretta streaming: due coppie in difficoltà

Ultimi momenti in luna di miele per Roberta Murano e Luca Merlo, che stanno vivendo un vero e proprio idillio. La coppia ha trovato la giusta chiave anche dal punto di vista fisico, e Luca non ha fatto mistero di sentirsi felicissimo. Peccato che Roberta, nella puntata di Matrimonio a prima vista 2025 di questa sera, vivrà dei momenti di crisi e di dubbio, causati anche dal pensiero della distanza col marito.

Diversa è la situazione per Melissa e Matteo, che nel corso della nuova puntata affronteranno una nuova lite. I due sono sempre più distanti, tanto si inizia a pensare ad una possibile rottura anticipata per i due novelli sposi. Riusciranno a superare queste difficoltà e a stare insieme in modo sereno? Ricordiamo che Matrimonio a prima vista 2025 va in onda su Real Time ma è visibile in streaming anche attraverso il sito del canale.

