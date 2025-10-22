Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni e diretta streaming della puntata del 22 ottobre: le tre coppie pronte alla loro scelta finale

Il percorso delle coppie della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia giunge al termine nella puntata di questa sera, 22 ottobre 2025, su Real Time. È tempo della scelta finale per i sei protagonisti, che hanno deciso di affidare il loro destino amoroso alle scelte di tre esperti: la sessuologa Nada Loffredi, il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto e la psicologa Giulia Davanzante.

Roberta Murano e Luca Merlo, Matteo Conca e Melissa Cicciari, Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro si sono sposati al buio, hanno poi vissuto la luna di miele, le prove di convivenza, la conoscenza con parenti e amici, e ora sono pronti ad annunciare al trio di esperti e al pubblico a casa qual è la loro decisione finale: resteranno insieme, e dunque sposati, o si lasceranno e, dunque, divorzieranno?

Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni puntata 22 ottobre su Real Time e diretta streaming

Partendo da Roberta Murano e Luca Merlo, le anticipazioni della scelta finale della coppia a Matrimonio a prima vista svelano che questa sarà coerente col percorso fatto dalla coppia. I due hanno manifestato grande affinità ed interesse, destinato ad evolvere in un rapporto solido anche dopo il programma. Ma resteranno insieme anche dopo? Diversa la situazione per Matteo Conca e Melissa Cicciari, il cui percorso nel programma è stato alquanto difficile e frastagliato. Difficile pensare che il loro matrimonio possa continuare ed è dunque molto probabile che la scelta finale della coppia sarà quella di divorziare. Nuovi scontri e accuse attendono invece la coppia composta da Dario Del Vecchio e Roberta Bordonaro, la cui scelta finale, secondo gli spoiler, lascerà il pubblico senza parole.

Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2025 con la scelta finale delle coppie protagoniste va in onda su Real Time, a partire dalle 21.30, sia in diretta TV che in streaming anche attraverso il sito del canale.