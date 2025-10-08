Matrimonio a prima vista 2025 torna in onda su Real Time oggi 8 ottobre con una nuova puntata: le anticipazioni su cosa accadrà alle coppie.

Per le coppie di Matrimonio a prima vista 2025 è arrivato il momento di scoprire come procede la convivenza con cui gli sposi iniziano effettivamente la vera vita fatta di impegni professionali ma anche di problemi che possono sorgere in una coppia e per quelli di Matrimonio a prima vista, la convivenza potrebbe essere più difficile del previsto. Nella puntata in onda oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, i colpi di scena non mancheranno anche per Roberta e Luca che sono gli unici che potrebbero avere il lieto fine che tutti sognano nel momento in cui scelgono di sposare un perfetto sconosciuto.

Dopo il ritorno dal viaggio di nozze e il tuffo nella vita vera, per le coppie la strada verso il futuro appare sempre più complicata e ricca di ostacoli da superare. Gli unici a sperare di poter avere un futuro roseo sono Roberta e Luca ma anche per loro la discussione è dietro l’angolo.

Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni puntata 8ottobre e diretta streaming: Melissa e Matteo ai ferri corti

Momento davvero difficile per Melissa e Matteo che, dopo la brutta litigata della scorsa settimana, nella puntata di Matrimonio a prima vista 2025 in onda questa sera, decideranno di riprovarci. Per cercare di salvare il rapporto, Melissa chiede l’intervento di Nada Loffredi che le consiglia di ricominciare con leggerezza provando a non far pesare sull’altro ciò che non convince del rapporto. Scegliendo di seguire il consiglio dell’esperta, Melissa e Matteo decidono di concedersi un pomeriggio in una sala giochi riuscendo a ritrovare la complicità avuta durante il viaggio di nozze ma una gaffe di Matteo rovina la serenità appena ritrovata.

Qualche problema anche per Roberta e Dario a causa della scelta di quest’ultimo di dormire sul divano dopo una piccola incomprensione. In soccorso della coppia arriverà ancora Nadia Loffredi che affida a Roberta e Dario un compito: a turno dovranno prendere il “comando” all’interno della coppia. Roberta decide di sottoporre il marito ad un restyling che non produce gli effetti sperati perché Roberta ribadisce di non provare attrazione. Prime crepe anche nel rapporto tra Roberta e Luca a causa delle rivelazioni di quest’ultimo sul rapporto con la sua ex. La puntata di questa sera, dunque, è imperdibile per emozioni, colpi di scena ed inaspettate rivelazioni e può essere seguita sia in diretta televisiva su Real Time che in streaming anche attraverso il sito del canale.

