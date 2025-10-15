Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni e diretta puntata 15 ottobre su Real Time: le tre coppie si ritrovano e scattano tensioni e liti

Matrimonio a prima vista 2025 torna in onda oggi 15 ottobre con una puntata ricca di tensione e particolarmente scoppiettante. È tempo, infatti, di reunion per le coppie che quest’anno sono state ‘create’ dal gruppo di esperti, formato dalla psicologa clinica Giulia Davanzante, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi, e il life coach Andrea Favaretto. Un incontro che non sarà tra i più facili, e che darà ad alcuni protagonisti il coraggio di esprimere cose finora non dette per timore o timidezza.

È il caso della coppia composta da Melissa Cicciari e Matteo Conca, che dopo un inizio idilliaco stanno ora vivendo un’importante battuta d’arresto. Una frattura nata durante la luna di miele, dalle lamentele di lui e la conseguente chiusura della sposa. Una coppia che, inevitabilmente, soffre, e che nella nuova puntata sarà caratterizzata da scontri e recriminazioni.

Matrimonio a prima vista 2025, anticipazioni e diretta puntata 15 ottobre su Real Time e diretta streaming

Non andrà meglio per la coppia composta da Roberta Bordonaro e Dario Del Vecchio, che saranno protagonisti di un’accesa discussione a Matrimonio a prima vista 2025. Lei, dopo aver ammesso più volte di non essere attratta da lui, incolperà suo marito di non aver mai provato ad avere un contatto fisico con lei, a partire da un semplice bacio. Un cambio di rotta che scatenerà le ire di Dario.

Ben diversa la situazione per Roberta Murano e Luca Merlo, il cui idillio a Matrimonio a prima vista va avanti. Tanto che la coppia, prima di incontrare gli altri, avrà modo di parlare di progetti importanti, che riguardano il post-programma: la possibilità di avere un figlio insieme. Roberta e Luca, insomma, sembra siano davvero riusciti a trovare la metà che cercavano per il loro percorso di vita; questo idillio durerà? Ricordiamo che la nuova puntata di Matrimonio a prima vista 2025 va in onda su Real Time, a partire dalle 21.30, sia in diretta TV che in streaming anche attraverso il sito del canale.

