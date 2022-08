Matrimonio a Prima Vista 9, Lucas e Carolina espulsi/ Colpo di scena…

Matrimonio a prima vista 9, Lucas Vianini e Carolina Manfrin espulsi

Prima espulsione nel programma Matrimonio a Prima Vista. Lucas Vianini e Carolina Manfrin sono stati colpiti da un duro provvedimento disciplinare. La coppia aveva cercato di mettersi d’accordo e prima di iniziare la convivenza convinti di avere i microfoni spenti hanno iniziato a parlottare tra loro. Carolina e Luca hanno parlato di una proposta fatta dall’uomo alla donna. Carolina avrebbe dovuto fingere di avere un interesse nei confronti di Luca in modo da dargli maggiore visibilità anche dal punto di vista lavorativo. Carolina aveva spiegato a Lucas di voler passare come la str***a della situazione e Lucas non si è fatto nessun problema rassicurando Carolina che avrebbe potuto comportarsi come voleva. Un atteggiamento che però ha insospettito gli autori del programma che hanno voluto verificare subito cosa si fossero detti gli sposini.

"Lucas Vianini peggior personaggio di Matrimonio a prima vista"/ L'accusa di Sergio Capozzi: "Mente violenta"

Lucas e Carolina avevano avuto una discussione accesa durante la prima notte del viaggio di nozze. Lucas aveva detto a Carolina che non gli importava nulla se lei non si sentiva attratta da lui perché aveva scelto di partecipare al programma anche per visibilità. Carolina però non è appara convinta del comportamento di Lucas ed è andata in tilt. Anche gli autori hanno voluto vederci chiaro e per questo motivo hanno deciso di espellere la coppia dal programma. Anche il pubblico aveva ormai dubbi sulle reali motivazioni che avevano spinto Lucas a partecipare. La scelta è stata necessaria anche nel rispetto delle altre coppie e dei ragazzi scartati durante i casting.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, scoperto accordo tra Lucas e Carolina/ Produzione pubblica gli audio

Matrimonio a prima vista 9, pubblicati gli audio segreti di Lucas e Carolina: cosa si sono detti?

Carolina ha accettato la scelta degli autori ma è apparsa turbata. La ragazza non si aspettava di essere caduta in un tranello così grande. Lucas aveva cercato di protestare chiedendo agli autori di proseguire con l’esperimento del programma Matrimonio a Prima vista senza fermarsi alla prima difficoltà. Gli autori però hanno deciso diversamente mettendo Lucas e Carolina alla berlina. Sicuramente Lucas ha avuto però la visibilità che cercava visto che l’imprevisto ha incuriosito il pubblico. Nulla da fare dunque per Lucas che aveva cercato più volte di far capire agli autori di essere stato frainteso e che la voglia di visibilità non escludeva il volersi impegnare per fare andare avanti il matrimonio. Le sue parole però non hanno convinto gli autori.

Matrimonio a prima vista 9, scoppia il caso su Alex/ "Lo abbiamo già visto..."

Su alcuni siti sono stati pubblicati gli audio della conversazione avvenuta tra Carolina e Lucas in Matrimonio a Prima vista : “Io ho un piccolo problema. Da quando mi hai detto che il tuo scopo è quella cosa… da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità… Di metterci d’accordo perché tu ne devi uscire bene…”, aveva detto Carolina. Tu devi essere te stessa. Siediti qua. Noi ci siamo visti al locale e tu mi hai detto: “Guarda Lucas, non mi è scattata. Se tu lo capisci io mi sciolgo, sono più carina. Se tu invece no sono più st….za.” E ti ho detto: “Guarda, ho capito”. Per venirti incontro ti ho detto: “Anche io ho una situazione…”. Ma non ti ho detto che doveva venire fuori fig..o o brutto, non me ne frega un ca…o!”, ha risposto Lucas. Un audio che ha cambiato inevitabilmente il loro percorso nel programma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA