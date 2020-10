Matrimonio a Prima Vista/ Anticipazioni 20 ottobre: Gianluca e Sitara a rischio?

Matrimonio a Prima Vista, anticipazioni oggi, 20 ottobre

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Matrimonio a Prima Vista 2020 dopo il successo della scorsa settimana. Anche ai tempi del Covid ci si può sposare al buio e le coppie che hanno preso parte all’esperimento lo hanno dimostrato. Certo, ci sono state delle modifiche a cominciare dalla cerimonia che ha visto ridotti all’osso gli invitati e, quindi, agli sposi un po’ più complicato conoscersi forti dell’appoggio di familiari e amici, ma le cose sembrano andare bene o, almeno, sembravano fino a quando il viaggio di nozze non ha preso forma la scorsa settimana mettendo in crisi alcune coppie e facendo venire a galla primi interessi, liti e scaramucce. I due a rischio, almeno per il momento, sembrano Gianluca e Sitara. Il neo sposo ha tirato fuori il fatto che è arrivato ad un passo dal matrimonio con la sua ex e poi tutto si è concluso con un niente di fatto. Ma questo ha fatto un po’ stranire Sitara che si è infuriata quando lui ha deciso di passare la serata in barca con gli addetti ai cucini e alla guidi, anziché raggiungere lei nella stanza. Le discussioni hanno poi portato ad un confronto e alle lacrime, ma come sarà per loro il ritorno alla vita di tutti i giorni?

Finita la luna di miele si torna a casa, ma dove?

Insieme a Gianluca e Sitara sentiremo ancora parlare anche delle altre coppie di Matrimonio a Prima Vista a cominciare proprio da Andrea e Nicole che sembrano in bilico dopo uno scambio di battute e di vedute avvenuto in luna di miele. Lui trova un po’ fuori dai suoi canoni la bella Nicole che, dal canto suo, ha corretto il suo neo sposo quando a tavola voleva mangiare con le mani durante la loro prima cena romantica. Gli scontri ci sono stati e la cosa potrebbe accentuarsi con il ritorno alla vita di tutti i giorni dopo il viaggio, dove vivranno i due e come saranno le loro giornate? Ciliegina sulla torta sono gli amati Giorgia e Luca che sembrano già conoscersi da sempre, si sono studiati, sono in sintonia e anche molto intimi. Il loro percorso continuerà anche una volta tornati a casa?





