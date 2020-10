Matrimonio a Prima Vista/ Anticipazioni oggi, 21 ottobre: Andrea e Nicole, lite o…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA OGGI, 21 OTTOBRE

La luna di miele è finita, si torna a casa. Matrimonio a Prima Vista oggi riparte da qui per la felicità del pubblico che ieri sera si è ritrovato davanti allo schermo per accorgersi che il programma non sarebbe andato in onda. Real Time ha fatto slittare la nuova puntata del programma a questa sera, mercoledì 21 ottobre, ed è proprio oggi che scopriremo cosa ne sarà delle coppie in gara alla fine della loro luna di miele. Gli occhi sono tutti puntati su Nicole e Andrea perché davvero la coppia non ha convinto il pubblico che ha punto il dito contro gli esperti, forse hanno sbagliato a mettere insieme la giunonica e intelligente rossa con il fissato e un po’ puntiglioso Andrea? I due sembravano andare d’amore e d’accordo almeno fino a che lui non le ha dato un 7 per il suo aspetto fisico e l’ha costretta a fare un po’ di attività fisica. Lei ha capito che forse il marito non la apprezza molto dal punto di vista fisico ma questo non le impedisce di continuare a provocarlo, come finirà tra loro adesso?

IL RITORNO A CASA SCONVOLGERA’ LA VITA DI LUCA E GIORGIA?

Dall’altra parte ci sono le coppie: Gianluca e Sitara e Luca e Giorgia. Se la prima continua a darsi contro discutendo e poi facendo la pace (già dal primo giorno del loro viaggio di nozze), la seconda è sconvolta da quanto sia semplice e bello stare insieme e sembra che la loro strada sia spianata verso un futuro roseo, a sconvolgere gli equilibri delle coppie in Matrimonio a Prima Vista ci penserà il tanto temuto ritorno alla realtà. Le coppie dovranno fare i conti con il trasloco, con le abitudini dell’altro e con la routine di tutti i giorni in cui dovranno portarci dentro il proprio consorte. Come andrà a finire per loro?



