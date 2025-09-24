Asia Marchesi contro gli haters: “Una foto in lingerie non cancella chi sono, giudicare una donna per questo è roba da Medioevo”.

Asia Marchesi è stata una delle protagoniste della scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista. La giovane si è sposata con Anthony Giavarini al buio e ancora oggi i due sono una coppia estremamente felice. Non capita spesso, ma loro sono stati l’esempio del fatto che si può costruire un rapporto sano e duraturo anche da un’idea bizzarra come quella di sposarsi al buio. In tutto questo tempo, Asia Marchesi non ha mai smesso di comunicare con i suoi fan e spesso condivide foto del suo lavoro da modella.

Nelle ultime ore, però, è finita al centro delle polemiche per aver pubblicato degli scatti hot e sensuali e i follower si sono fatti sentire accusandola di aver esagerato. Asia Marchesi non ha perso tempo e subito ha detto la sua in risposta agli haters e lo ha fatto tramite un lunghissimo post nelle storie di Instagram replicando a chi l’ha accusata di essersi montata la testa e di non essere più genuina e vera come era prima. Andiamo a vedere cos’ha risposto.

Asia Marchesi, sfogo su Instagram: “Le mie foto non cambiano chi sono“

Asia Marchesi ha precisato di aver iniziato il lavoro di modella quando aveva solo 15 anni, età in cui è entrata in un’agenzia di moda dopo essere stata notata per strada: “Da allora non ho mai smesso di posare per i fotografi, come si nota benissimo scorrendo il mio profilo e le foto dove sono taggata“, dice nelle sue storie su Instagram. “Ovviamente non essendo più una bambina gli scatti sono cambiati e non sembrano più un catalogo postal market“, precisa Asia Marchesi, spiegando di aver smesso ogni tanto per via delle sue insicurezze.

L’ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista spiega che il lavoro da modella lo fa per arrotondare lo stipendio e sottolinea di non fare nulla di male: “Tutto questo non cambia la persona che sono, avere una foto sensuale dove sono in intimo o c’è un vedo/non vedo (MAI VOLGARE) NON cambia la persona che sono, i miei valori e la mia serietà“, Alla fine, prima dei saluti, conclude così: “Non cambia il mio essere una moglie, una figlia, una sorella, una zia che prova a dare sempre il meglio di sé e a comportarsi “come si deve”. E questo vale per me come per molte altre ragazze. La fotografia è un arte, un lavoro e un hobby, giudicare una persona come “marcia” perché posta delle foto glamour è MEDIOEVO“.