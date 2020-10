Matrimonio a prima vista Italia 2020/ Anticipazioni e diretta: il viaggio di nozze

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA: IL BELLO AVVIENE DOPO IL “SÌ”

Martedì 13 ottobre, in prima serata su Real Time, torna l’imperdibile appuntamento dedicato a Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dopo la formazione delle coppie e la celebrazione del matrimonio, il viaggio dell’amore delle tre coppie create dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrin, continua. Nell’appuntamento in onda questa sera, per Giorgia e Luca, Nicole e Andrea, Sitara e Gianluca, dopo aver pronunciato il fatidico sì, è arrivato il momento di affrontare la prima notte di notte e di partire per il viaggio di nozze. Sarà la prima, grande sfida per gli sposi che, dopo essersi visti per la prima volta il giorno del matrimonio, cominceranno a conoscersi trascorrendo intere giornate insieme e scoprendo i lati del carattere di ciascuno. Sarà un momento che metterà immediatamente a dura prova le tre coppie che potrebbero subito dare vita a momenti di tensione o, al contrario, scoprire una piacevole realtà. Cosa accadrà, dunque, nella puntata in onda questa sera?

ANTICIPAZIONI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020

Cosa accadrà tra le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2020? Luca e Giorgia trascorerranno la prima notte di nozze in Trentino. I due non consumeranno, ma si lasceranno andare a dolci momenti di coccole. Tra i due sembrerebbe esserci un bel feeling anche se non mancherà la prima discussione che, tuttavia, si concluderà con un sorriso. Andrea e Nicole non negheranno di provare una forte attrazione fisica l’uno per l’altra. In particolare, Andrea ribadirà di essere molto attratto da Nicole, in particolare dal suo seno, anche se aggiungerà di non essere totalmente soddisfatti. L’attrazione fisica, tuttavia, porterà i due ad avvicinarsi molto anche se non ci sarà un vero e proprio rapporto. Cosa accadrà, invece, alla coppia formata da Sitara e Gianluca? Dopo aver trascorso una serata piacevole durante la cena del matrimonio ed essersi avvicinati molto senza, tuttavia, avere alcun rapporto intimo, i due dovranno affrontare la prima crisi. Alcuni racconti di Gianluca turberanno Sitara che non nasconderà il proprio fastidio nei confronti del marito. Cosa racconterà Gianluca di così sconvolgente?



