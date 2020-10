Matrimonio a Prima Vista Italia 2020/ Diretta: convivenza per Nicole Andrea, Sitara Gianluca e Luca Giorgia

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista Italia 2020

Martedì 27 ottobre, alle 21.20 su Real Time, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dopo la cerimonia e il ricevimento, dopo il viaggio di nozze, le tre coppie sono pronte a tuffarsi nell’avventura della convivenza. Nicole e Andrea, Sitara e Gianluca, Luca e Giorgia cominceranno ad affrontare la vera vita di coppia. Durante il viaggio di nozze non sono mancati i problemi. Tra le tre coppie, quella che ha avuto maggiori difficoltà è quella formata da Gianluca e Sitara con quest’ultima che non accetta il rapporto che il marito ha con la sua ex fidanzata con cui avrebbe dovuto sposarsi. Un segreto che Gianluca ha deciso di svelare a Sitara rovinando l’alchimia e il feeling che avevano trovato poco dopo il fatidico sì. Con l’inizio della convivenza, Gianluca e Sitara riusciranno a ritrovare l’armonia e la serenità o i problemi diventeranno ancora più grandi?

L’inizio della convivenza

L’inizio della convivenza segnerà l’inizio della vera vita di coppia per i sei protagonisti di Matrimonio a Prima Vista Italia 2020. Giorgia e Luca raggiungeranno Roma, la città in cui hanno deciso di vivere e, come prima cosa, si metteranno alla ricerca di una casa in affitto. La coppia, inoltre, trascorrerà anche del tempo a casa di Luca dove Giorgia sarà accolta da un grande affetto. Per Nicole e Andrea, invece, comincerà un periodo abbastanza complicato. Il ristoratore, infatti, confesserà alla moglie di non provare attrazione fisica nei suoi confronti. Una confessione che causerà inevitabilmente una frattura nella coppia. Per cercare di salvare il loro rapporto, la coppia deciderà di trascorrere del tempo con il ballo: sarà, per Nicole, l’occasione per tirare fuori il suo lato sensuale. Infine, Gianluca e Sitara continueranno a vivere momenti molto complicati. Sitara raggiungerà il marito a Firenze, ma l’incontro tra i due non darà il via ad un nuovo inizio. I due coniugi si lanceranno accuse pesanti: la convivenza segnerà la fine del loro percorso?



