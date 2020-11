Matrimonio a prima vista Italia 2020/ Diretta: litigi tra Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea?

MATRIMONIO A PRIMA VITA ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI 10 NOVEMBRE

Martedì 10 novembre, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Partito come un esperimento social, il programma, giunto alla quinta edizione, continua ad appassionare il pubblico che è sempre più incuriosito dalle vicende delle tre coppie protagoniste. A pronunciare il fatidico sì, in quest’edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2020 sono stati Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea. Le tre coppie di sposi, dopo il matrimonio e il viaggio di nozze, hanno cominciato a convivere scontrandosi con i problemi della quotidianità. Giorgia e Luca hanno iniziato la convivenza nel B&B del ragazzo e i due sono sempre più uniti rappresentando la coppia che, più di tutte, fa sognare i fans. Tra Nicole e Andrea i problemi non mancano e, nella scorsa puntata, lui si è allontanato lasciando la moglie in lacrime. Gianluca e Sitara, infine, non fanno che discutere e anche la possibilità di trascorrere del tempo con le rispettive famiglie ha causato degli scontri. Nella puntata in onda questa sera, le emozioni e i colpi di scena non mancheranno. Complice l’incontro con gli altri sposi, ogni coppia avrà modo di riflettere sulla propria situazione.

L’INCONTRO TRA LE COPPIE

La nuova puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 darà la possibilità a Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea di confrontarsi sulle rispettive vita di coppia capendo cosa va e cosa non va nel proprio rapporto. Tra Sitara e Gianluca, anche questa sera, non mancheranno gli scontri. I due continueranno a discutere e ognuno ribadirà di non essere capito dall’altro. Nicole e Andrea, invece, sorprenderanno piacevolmente il pubblico. Dopo lo scontro della scorsa settimana, Andrea, questa sera, metterà da parte l’orgoglio facendo una sorpresa alla moglie raggiungendola a Milano dove lei lavora come contabile. Un promo del nuovo appuntamento mostra anche un bacio tra i due coniugi. La sorpresa di Andrea, dunque, servirà a riportare la pace rasserenando lo stato d’animo di Nicole? Luca e Giorgia, invece, continueranno a far sognare il pubblico del programma. La coppia, infatti, ha anche parlato di figli e l’incontro con le altre coppie confermerà il sentimento che sta nascendo tra i due. Giorgia, infatti, si lascerà andare ad una scenata di gelosia. Cosa scatenerà la reazione della moglie di Luca?



© RIPRODUZIONE RISERVATA