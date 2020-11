MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2020/ Luca e Giorgia, Andrea e Nicole, Gianluca e Sitara chi si lascia?

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 17 NOVEMBRE

Questa sera, martedì 17 novembre, alle 21.20 su Real Time andrà in onda l’ultima puntata di Matrimonio a prima vista, dedicata alla “La decisione finale” delle tre coppie. Luca e Giorgia, Andrea e Nicole, Gianluca e Sitara, decideranno e comunicheranno ai tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini – se restare insieme o chiedere il divorzio. Secondo le anticipazioni saranno due le coppie che si separeranno, mentre una dirà “sì”. Questa dovrebbe essere quella formata da Luca Cantiano e Giorgia Pantini. I due laziali nel corso delle sette puntate hanno dimostrato fin da subito un buon affiatamento. Sul profilo Instagram dei fan di Luca, sono stati anche pubblicati video inediti degli amici che documentano l’addio al celibato del ragazzo. Sembra invece inevitabile il “no” delle altre due coppie.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA: NICOLE E ANDREA

Resta ancora qualche dubbio sul futuro della coppia formata da Nicole e Andrea. I due sono stati protagonisti di numerosi litigi e discussioni, ripresi dalle telecamere di Matrimonio a prima vista. Nelle ultime ore è apparso su una fan page del ragazzo pesarese un video di Andrea che in camera da letto canta “Eccoti” di Max Pezzali a Nicole mentre sfogliano l’album di matrimonio. “Secondo me si mollano”, scrive un follower. E ancora: “Tanto non conferma la scelta… ed è molto meglio per Nicole, non perde niente”, scrive un altro utente. Ricordiamo che il ristoratore pesarese ha detto apertamente di non apprezzare l’aspetto fisico della moglie di Milano. Secondo fonti molto vicine alla produzione, Andrea, dopo aver rifiutato Nicole e chiesto il divorzio, avrebbe avuto una relazione con Sitara, altra protagonista del programma con il marito Gianluca. Sarà vero?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA: E POI…

Subito dopo la messa in onda dell’ultimo episodio di Matrimonio a prima vista su Real Time, sarà disponibile in anteprima esclusiva su Dplay Plus lo speciale “...E poi”, dove i fan del programma scopriranno cosa è successo alle tre coppie nei mesi trascorsi dalla scelta finale. Non mancheranno i commenti del team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini che dopo aver scelto gli “abbinamenti” di coppia hanno seguito i novelli sposi dall’inizio fino alla decisione finale. Scopriremo così se tra Andrea e Sitara c’è stata davvero una relazione dopo i rispettivi divorzi, come si vocifera sul web. Lo speciale andrà in onda successivamente anche su Real Time martedì 24 novembre alle 21:20.



