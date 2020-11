Matrimonio a prima vista Italia 2020/ Tra Luca e Giorgia è l’amore? Ma Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea…

ANTICIPAZIONI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA, PUNTATA 3 NOVEMBRE

Martedì 3 novembre, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2020. Dopo il matrimonio e il viaggio di nozze, per le tre coppie è iniziata la vita vera. La convivenza è iniziata in modo diverso per Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea. Tre coppie molto diverse che, dopo l’entusiasmo per il matrimonio e l’inizio di una nuova avventura, si ritrovano a dover fare i conti con i problemi quotidiani di ogni coppia. Nella scorsa puntata, Luca e Giorgia hanno confermato di essere sempre più in sintonia mentre le altre due coppie hanno dovuto fare ancora i conti con i problemi nati sin dal viaggio di nozze. Andrea ha confessato a Nicole di non essere attratto da lei mentre tra Gianluca e Sitara le scintille non mancano mai. Il tema dell’ex crea ancora malumori nella coppia anche se Sitara ha promesso di voltare definitivamente pagina per dare una vera possibilità al suo matrimonio. Cosa accadrà questa sera? Il momento della decisione finale si avvicina e, nella puntata in onda questa sera, non mancheranno le sorprese.

NASCE L’AMORE TRA LUCA E GIORGIA?

Grandi protagonisti della puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020 saranno Luca e Giorgia. Tra i due il feeling è stato immediato e l’inizio della convivenza ha permesso alla coppia di conoscersi ancora di più. Marito e moglie vanno sempre più d’accordo e, nella nuova puntata, saranno molto vicini. Tra i due non mancheranno le tenerezze, le attenzioni e le coccole che rappresentano l’inizio di una vera e propria storia d’amore. A far sognare tutti sarà una frase di Giorgia che, guardando il marito, dirà: “Ti rendi conto di quello che ci sta succedendo?“. Una domanda che indica il sentimento che sta nascendo tra i due come confermerà lo stesso Luca in confessionale. Situazioni differenti, invece, per le altre due coppie. Tra Gianluca e Sitara non mancheranno i contrasti mentre Nicole confesserà al marito Andrea di non gradire le critiche sulla propria alimentazione e sul proprio fisico.



