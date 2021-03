MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ 1a puntata coppie Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Clara e Fabio

Anticipazioni Matrimonio a prima vista Italia 2021: torna l’atteso reality

Questa sera, mercoledì 10 marzo, alle 21.20 in prima tv su Real Time arriva la nuova edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”, dopo il successo della scorsa stagione (picchi di oltre 1,2 milioni di telespettatori e quasi il 5% di share). La sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini hanno scelto 6 single e formato 3 coppie che si incontreranno per la prima volta solo sull’altare. I novelli sposi vivranno insieme 4 settimane, fino al giorno in cui, davanti ai tre esperti, dovranno decidere come e con chi vivere il futuro. La nuova edizione si è adeguata al difficile contesto storico, a partire dai casting che si sono svolti a distanza. Come sempre l’hashtag ufficiale per commentare sui social le puntate del programma è #MatrimonioAPrimaVista.

Matrimonio a prima vista Italia 2021: ecco le tre coppie

Ma conosciamo meglio le tre coppie protagoniste della nuova edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”. La prima coppia è formata da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti con un’affinità dell’82%. Francesco, 37 anni, è di Roma e fa il tassista. Martina, 34 anni, è un’addetta vendita e la sera lavora come barlady. La seconda coppia è formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale con un’affinità del 77%. Salvatore, 32 anni, viene da Patti, in provincia di Messina. Vive da solo vicino al mare ed è appassionato di ciclismo. Santa, 27 anni, ha un lato molto rosa e fiabesco. La terza coppia è formata da Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, con un’affinità dell’84%. Fabio, 32 anni, viene da Legnano e al momento è disoccupato. Clara, 28 anni, viene da Brescia e si definisce molto solare e chiacchierona. Saranno felici insieme?

Come seguire in streaming Matrimonio a prima vista Italia 2021?

“Matrimonio a prima vista” debutta questa sera, mercoledì 10 marzo, in chiaro sul canale Real Time. Ma le puntate della nuova edizione dell’esperimento sociale sono già disponibili, pagando un abbonamento, da martedì 19 gennaio sulla nuova piattaforma Discovery+, inaugurato lo scorso 5 gennaio. Su non riuscite a vedere le puntate in diretta il mercoledì sera su Real Time alle 21.30 o ve ne perdete una, non c’è nessun problema. Le puntate possono essere recuperate dal giorno dopo la messa in onda sulla piattaforma Discovery+ senza nessun abbonamento. Come sempre, anche la produzione della nuova stagione di “Matrimonio a prima vista” è prodotta da NonPanic Banijay per Discovery.



© RIPRODUZIONE RISERVATA