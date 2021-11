Matrimonio a prima vista Italia 2021, 6a puntata/ Diretta: prove di convivenza, Dalila e i dubbi su Manuel

Matrimonio a Prima Vista 2 novembre 2021: il percorso

Questa sera, martedì 2 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la sesta puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”, giunto alla settima stagione. Continua il percorso di conoscenza delle tre coppie protagoniste: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila. Nella prima puntata i tre esperti – il lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – hanno formato le tre coppie; nella seconda puntata sono stati celebrati i matrimoni e nella terza puntata abbiamo assistito ai loro viaggi di nozze. Nella quarta puntata i neo-sposi sono tornata dalla luna di miele e hanno iniziato a convivere. N

ella quinta puntata spose e sposi si sono incontrati separatamente, avendo così l’occasione di confrontarsi sui rispettivi matrimoni. Le coppie hanno a disposizione un mese per decidere se restare insieme o divorziare.

Ricordiamo che tutti gli episodi di questa edizione di “Matrimonio a prima vista Italia” sono già disponibili in streaming sulla piattaforma a pagamento Discovery+.

Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 2 novembre 2021: prove di convivenza

La sesta puntata di “Matrimonio a prima vista” si intitola “Prove di convivenza”. Settimana scorsa c’è stato un confronto tra Jessica e Sergio che ha evidenziato le loro diverse prospettive per il futuro. Inoltre Jessica non vede nel marito un punto di riferimento. Questa sera Sergio parlerà con un esperto e assumerà un atteggiamento diverso, che porterà un cambiamento nel rapporto con Jessica. Sergio conoscerà i genitori della moglie: il padre di Jessica, vendendoli insieme, inizia a pensare che la figlia si stia innamorando per davvero. Per quanto riguarda Martina e Davide, il giovane di Gallarate è tornato a casa sua, in attesa di ricevere un messaggio da sua moglie. Martina, dopo aver parlato con Andrea Favaretto, deciderà di andare dal marito. Dopo una giornata passata insieme, fra i due ritornerà la distanza. Dopo aver parlato con Jessica e Martina, Dalila ha iniziato ad avere molti dubbi su Manuel. La sposa chiederà al marito di lasciare per un po’ da parte l’approccio fisico e di conoscersi meglio mentalmente. Cosa succederà tra loro?

