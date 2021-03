Matrimonio a Prima vista Italia 2021/ Coppie, convivenza: Francesco e Martina, Salvatore e Santa, mentre…

Matrimonio a prima vista Italia 2021, anticipazioni puntata 31 marzo

Mercoledì 31 marzo, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2021. Dopo essersi sposati e aver trascorso i primi momenti insieme in viaggio di nozze, per Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale e Clara Campagnola e Fabio Perenespolo è arrivato il momento di tuffarsi nella vita reale con la convivenza. La luna di miele ha confermato il feeling tra Fabio e Clara mentre Francesco e Martina, dopo alcuni problemi, sono riusciti a trovare la giusta intesa per godersi la luna di miele. Chi, invece, non riesce a trovare un punto d’incontro sono Salvatore e Santa. Il quarto episodio di Matrimonio a prima vista Italia si è concluso poco prima dell’incontro della coppia con gli esperti Nada Loffredi, Mario Abis, Fabrizio Quattrini, pronti a dare loro un consiglio su come affrontare la vita insieme. Il quinto episodio, dal titolo “Il workshop e la convivenza“ comincerà con il workshop di Santa e Salvatore.

La convivenza a lieto fine per Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Clara e Fabio?

Come andrà la convivenza per Francesco e Martina, Salvatore e Santa, Clara e Fabio? Per le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021 è arrivato il momento di condividere la propria quotidianità affrontando anche i problemi classici di ogni convivenza. Il rapporto tra Clara e Fabio contina a gonfie vele, ma durante la convivenza, Clara dovrà placare la gelosia nei confronti del marito. Santa e Salvatore, invece, sono sempre più lontani. Il loro rapporto non decolla e continuano a comportarsi come due estranei. Per cercare di dare una svolta al matrimonio, la coppia incontra un esperto per ricucire un legame che, per ora, appare destinato e spezzarsi. Infine, il rapporto tra Francesco e Martina continua tra alti e bassi. Entrambi, tuttavia, desiderano portare avanti il matrimonio e, insieme, provano a costruire un rapporto maturo.

