Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: crisi per Clara e Fabio e Salvatore e Santa…

Anticipazioni Matrimonio a prima vista 2021: cosa succede alle coppie

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021 alle 21.20 su Real Time andrà in onda un nuovo appuntamento con la sesta edizione di “Matrimonio a Prima Vista Italia” (la terza su Discovery). Dopo le nozze, la luna di miele e la prova di convivenza si avvicina il momento del responso per le tre coppie protagoniste. Nella puntata di stasera la lontananza di Fabio riaccende la fiamma nella coppia, Martina e Francesco parlano di futuro insieme, mentre tra Santa e Salvatore la tensione continua ad essere altissima. Già durante viaggio di nozze sono venute a galla le prime incomprensioni tra Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale. La convivenza ha accentuato il divario nella coppia. Il matrimonio tra i due giovani siciliani, che sembra destinato a chiudersi con il programma, ha appassionato il popolo del web: “Finalmente Salvo si è rotto le pal*e, Nobel per la pace per aver resistito tutto sto tempo” e “Santa i problemi non sono di ascolto e comunicazione, sei tu che hai cinque anni e mezzo”, sono solo alcuni dei tweet dedicati alla coppia.

Matrimonio a prima vista 2021: Clara e Fabio

Tutta un’altra storia per quanto riguarda Clara Campagnola e Fabio Peronespolo. Tra i due lombardi la scintilla è scattata subito, sia dal punto di vista fisico che mentale. Ma le cose tra i due si sono complicate dopo il viaggio di nozze, quando Fabio è partito per una vacanza a Formentera insieme agli amici, senza la neo moglie. Come se non bastasse durante la vacanza, lo sposo ha perso nel mare la fede nuziale. La versione che Fabio ha dato a Clara su come abbia perso l’anello è stata al centro di tweet molto ironici: “Immagino Fabio e gli amici totalmente in hangover che cercano di inventare una scusa che metta insieme le 30 versioni della perdita della fede” e “La storia di come Fabio ha perso la fede cambia ogni volta è tipo i libro-game degli anni ‘80, lancia i dadi e cambia la trama”. Nonostante l’imprevisto, il ritorno di Fabio ha riacceso la passione con Clara.

Francesco e Martina: la lite inaspettata a Matrimonio a prima vista 2021

Se il destino di Santa e Salvo sembra già scritto, non si può dire lo stesso di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti. Dopo un inizio non proprio promettente, i due hanno iniziato a consolidare il loro rapporto, tanto da decidere di “suggellare” il legame con un tatuaggio. Nella puntata di questa sera Francesco propone a Martina di realizzare un calendario fotografico da appendere in casa, un momento intimo e divertente che sembra unirli ancora di più. Ma durante una cena con le altre due coppie, scoppia una lite fra Francesco e Martina: lei lascia la tavola, mentre Francesco spiega che la moglie tende ad alzare muri rispetto a questioni anche insignificanti. Martina tornerà a tavola per brindare al compleanno di Fabio, marito di Clara. I due romani riusciranno a risolvere le loro incomprensioni?

