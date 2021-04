Matrimonio a prima vista Italia 2021, finale/ Salvo e Santa, Clara e Fabio, Martina e Francesco chi divorzia?

Matrimonio a prima vista Italia 2021: anticipazioni e diretta puntata 21 aprile

Mercoledì 21 aprile, in prima serata, Real Time trasmette l’attesissima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2021. Quello di questa sera è l’ultimo round per le tre coppie formate dagli esperti Nada Loffredi, Mario Abis, Fabrizio Quattrini. Per Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale e Clara Campagnola e Fabio Perenespolo è arrivato il momento della scelta finale. Quello delle tre coppie è stato un viaggio intenso, molto emozionante nel corso del quale non sono mancate le incomprensioni, le lacrime e le discussioni pesanti. Dopo essersi visti per la prima volta il giorno delle nozze, tutti i protagonisti hanno affrontato il viaggio di nozze e, in seguito, la convivenza nel corso della quale sono emersi i problemi tipici della coppia. Non è stato facile per tutti affrontare la vita insieme e la reunion che ha animato la scorsa puntata ha fatto crollare anche quelle poche certezze che le tre coppie erano riuscite a costruire. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Quale coppia deciderà di restare insieme? Chi, invece, deciderà di mettere un punto definitivo al matrimonio?

Clara e Fabio, Matrimonio a prima vista/ Nuova proposta di nozze, ma qualcosa...

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi, secondo gli esperti di Matrimonio a prima vista Italia 2021, hanno una percentuale dell’82%. Nonostante le ottime premesse, tuttavia, per Martina e Francesco non sono mancate le incomprensioni a causa del carattere diffidente della sposa e, nel corso della puntata dedicata alla reunion, sono stati i protagonisti di un litigio pesante. Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, invece, sono la coppia meno riuscita dell’attuale stagione di Matrimonio a prima vista Italia. I due non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro. “Io non riesco a sorridere quando sono accanto a lui” ha confessato Santa alle altre spose. L’ultima coppia è quella formata da Clara Campagnola e Fabio Perenespolo che, per i tre esperti, sono compatibili all’84%. Dopo aver pronunciato il fatidico sì, la coppia ha dimostrato di avere tante cose in comune anche se non sono mancati i momenti difficili. La lontananza momentanea di Fabio ha fatto capire a Clara di sentire la mancanza del marito. Basterà questo per convincere i due a restare insieme?

CLARA E FABIO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ “Sono proprio due piccioncini”

La scelta finale delle coppie: chi divorzia?

Il momento più atteso di Matrimonio a prima vista Italia 2021 sta per arrivare. Questa sera, Clara e Fabio, Salvatore e Santa, Martina e Francesco dovranno decidere se divorziare o restare insieme dando una possibilità vera al matrimonio. Secondo le prime indiscrezioni che stanno circolando sul web, pare che tra le tre coppie una deciderà di lasciarsi mentre le altre due continueranno a restare insieme. Chi saranno gli sposi che si diranno addio? Basandosi sul percorso fatto finora, tutti gli indizi portano a pensare che saranno Salvatore e Santa a lasciarsi. Andrà proprio così o ci sarà un clamoroso colpo di scena?

LEGGI ANCHE:

MARTINA E FRANCESCO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ La lite che fa vacillare la coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA