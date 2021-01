Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: luna di miele per Santa e Salvatore…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021, ANTICIPAZIONI E COPPIE

Il successo di Matrimonio a prima vista italia 2021 continua. Dopo la presentazione delle nuove coppie dell’edizione 2021 in onda sulla piattaforma Discovery +, per Francesco e Martina, Clara e Fabio, Santa e Salvatore, le tre coppie formate dagli esperti ovvero dallo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi, è arrivato il momento di partire per la luna di miele. Sarà un momento fondamentale per le tre coppie che, dopo aver pronunciato il fatidico sì ed essere diventate ufficialmente marito e moglie, si godranno i primi momenti romantici in cui saranno da soli. Sarà uno dei momenti più importanti del programma e che permetterà ai protagonisti di capire se l’intuizione degli esperti sarà corretta. Tra le tre coppie ci sarà già qualcuno che si lascerà andare alla passione?

LA LUNA DI MIELE DELLE COPPIE DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021

Cosa accadrà nel nuovo episodio di Matrimonio a prima vista Italia 2021? Dove trascorreranno la luna di miele le tre coppie di sposini che hanno accettato di pronunciare il fatidico sì non conoscendosi e incontrandosi per la prima volta il giorno del matrimonio? Dalle prime anticipazioni sull’episodio in onda oggi sulla piattaforma Discovery + sappiamo che la coppia formata da Santa e Salvatore che si è sposata a Milano, si godranno il viaggio di nozze in una baita in montagna. Francesco e Martina, dopo essersi sposati sul litorale laziale, trascorreranno la luna di miele in Sardegna mentre la terza ed ultima coppia, formata da Clara e Fabio che hanno pronunciato il fatidico sì in Franciacorta, raggiungeranno un castello in Abruzzo per una romantica luna di miele. Cosa accadrà alle tre coppie di sposini durante il viaggio di nozze?



© RIPRODUZIONE RISERVATA