Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: Salvatore e Santa è finita? Clara e Fabio e la gelosia..

Matrimonio a prima vista Italia 2021, anticipazioni puntata 7 aprile

Questa sera, mercoledì 7 aprile 2021 alle 21.20 su Real Time andrà in onda un nuovo appuntamento con la sesta edizione di “Matrimonio a Prima Vista Italia” (la terza su Discovery). Nella puntata di stasera, che si intitola “La convivenza” Clara Campagnola cercherà di placare la sua gelosia verso il marito Fabio Perenespolo, tra Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale il gelo regna sovrano: i due incontreranno uno degli esperti per cercare di ricucire il loro rapporto. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, invece, sono sulla buona strada e cercheranno di costruire un rapporto maturo. Ricordiamo che le tre coppie protagoniste sono state formate da un team di esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini – e hanno accettato di sposarsi “al buio”, incontrandosi per la prima volta all’altare. Vediamo come procede il matrimonio delle tre coppie dopo le prime cinque puntate di “Matrimonio a prima vista 2021”.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021/ Coppie, convivenza: Salvo e Santa al capolinea?

Il punto sulla coppia Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, si lasceranno?

La coppia siciliana di Matrimonio a prima vista Italia formata da Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale è già in crisi. Dopo la luna di miele sono iniziati i primi malumori, sfociati in un duro confronto in occasione del workshop con i tre esperti: Santa non vuole sentirsi costretta a piacere al marito, mentre Salvatore critica la poca voglia di mettersi in gioco della moglie. Gli esperti hanno suggerito alla coppia alcuni esercizi, ma con l’inizio della convivenza a casa di Salvo le tensioni sono nuovamente tornate a galla. Sembra molto difficile, e anche le anticipazioni lo confermano, che il matrimonio dei due siciliani possa avere un lieto fine.

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo/ Dopo il matrimonio prove di convivenza? (Matrimonio a Prima vista)

Il punto sulla coppia Francesco Muzzi e Martina Pedaletti

Situazione diametralmente opposto per quanto riguarda Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, la “coppia romana” di Matrimonio a prima vista Italia. Il giorno del matrimonio Francesca aveva espresso i suoi dubbi, ma durante il viaggio di nozze i novelli sposi si sono avvicinati. I due sono andati a convincere in una casa nuova a Roma. Il loro futuro, però sembra minacciato dalla paure della sposa: “Io posso sostenerti. Ma arriverà il momento in cui io avrò bisogno che sia tu a farlo con me”, le ha detto il tassista romano

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo e il problema della gelosia

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, la “coppia lombarda”, sono apparsi subito molto affiatati: tra i due è scattata una forte intesa, anche sul piano fisico. Ma a minacciare la serenità della coppia ci pensa Fabio annunciando alla neo sposa di voler partire per Formentera per una vacanza solo con gli amici. Dalle anticipazioni sappiamo che Fabio perderà la fede nuziale: come reagirà Clara?

Martina Pedaletti e Francesco Muzzi stanno insieme?/ Sta nascendo il vero amore... (Matrimonio a prima vista)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)





© RIPRODUZIONE RISERVATA