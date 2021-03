Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie: viaggio di notte per Clara e Fabio…

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021, ANTICIPAZIONI 17 MARZO

Mercoledì 17 marzo, in prima serata, su Real Time, torna in onda Matrimonio a prima vista Italia 2021 con la seconda puntata. Dopo aver conosciuto le coppie che, senza conoscersi, si sono sposate davanti a parenti e amici, nel corso del secondo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia 2021, il pubblico di Real Time scoprirà così successo dopo la cerimonia nuziale. Come sta procedendo il matrimonio di Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale e Clara Campagnola e Fabio Perenespolo? La nuova edizione del docu-reality che continua a conquistare il pubblico, questa sera, entra ufficialmente nel vivo. Dopo le emozioni vissute con la celebrazione del matrimonio, per gli sposi, è arrivato il momento di trascorrere del tempo insieme per conoscersi e cominciare a capire se ci siano le basi per portare avanti il rapporto.

Matrimonio a prima vista Italia 2021/ 1a puntata coppie: Francesco e Martina...

Cosa accadrà, dunque, questa sera? Le coppie formate dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini riusciranno a godersi il viaggio di nozze? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

IL VIAGGIO DI NOZZE PER LE COPPIE

Il viaggio di nozze, per le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2021, rappresenta il primo banco di prova da superare. Dopo la gioia per essersi sposati, per Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo è arrivato il momento di cominciare a scoprire pregi e difetti del partner. Soli, senza la presenza di parenti e amici, le tre coppie protagoniste della nuova edizione di Matrimonio a prima vista Italia, regaleranno nuove gioie al pubblico. Dove andranno, dunque, in viaggio di nozze? Santa e Salvatore si godranno la luna di miele in una baita in montagna, Clara e Fabio trascorreranno le giornate da marito e moglie in un castello in Abruzzo. Infine, il viaggio di nozze di Francesco e Martina avrà come location la Sardegna. Cosa accadrà alle tre coppie? Il viaggio di nozze degli sposini trascorrerà tranquillamente o ci saranno le prime incomprensioni? Lo scopriremo nel corso della puntata.

Santa Marziale e Salvatore Bonfiglio chi sono?/ Per niente scintilla e.. (Matrimonio a prima vista)

LEGGI ANCHE:

Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, chi sono?/ Coppia dei Lombardi tra baci e... (Matrimonio a prima vista)

© RIPRODUZIONE RISERVATA