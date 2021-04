Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta e anticipazioni Clara e Fabio, Martina e Francesco si lasciati?

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi, anticipazioni puntata 28 aprile

Mercoledì 28 aprile, in prima serata su Real Time, va in onda un appuntamento speciale con Matrimonio a prima vista Italia 2021. Sono passati alcuni mesi dalla scelta finale delle coppie ed è arrivato il momento di scoprire cos’è accaduto ai protagonisti che hanno deciso di restare insieme. Al termine della scorsa puntata, infatti, le coppie formate da Clara e Fabio e da Martina e Francesco hanno deciso di continuare insieme il percorso di vita. Santa e Salvatore, invece, hanno scelto di separarsi definitivamente. Il loro confronto è stato a dir poco infuocato. Tra i due sono volate parole pesanti. “E’ bellissimo che cerchi un principe ma questo non ti autorizza a trattarmi come la peggiore persona”, sono state le parole di Salvatore mentre Santa ha ribattuto di essere comunque cresciuta in seguito all’avventura vissuta. Tra i due non è cambiato nulla, ma cos’è successo, invece, alle altre due coppie?

Cos’è successo dopo la scelta finale di Matrimonio a prima vista Italia 2021

Nella puntata speciale in onda questa sera su Real Time, Fabio Peronespolo e Clara Campagnola, Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, a distanza di mesi dalla scelta finale, si ritroveranno davanti al team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffreti, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. Attraverso un viaggio che li porterà a ricordare il giorno del matrimonio, la luna di miele e la scelta finale di restare insieme, Fabio e Clara, Francesco e Martina sveleranno cos’è successo nell’ultimo periodo. Non mancheranno lacrime ed emozioni fino all’annuncio definitivo: le due coppie staranno ancora insieme o la vita avrà portato entrambe a prendere decisioni inattese?

Clara e Fabio, Francesco e Martina: cos’è successo dopo

Se volete scoprire cos’è successo dopo la scelta finale a Clara e Fabio e a Francesco e Martina, non continuate nella lettura. Stando alle anticipazioni, infatti, ci sarebbero importanti novità. Clara e Fabio, alla fine, pur avendo provato a far funzionare le cose, si sono lasciati. Clara sarebbe giunta a tale decisione dopo aver accettato tanti compromessi. Continua, invece, il matrimonio di Francesco e Martina. Dopo tre mesi stanno ancora insieme. A settembre si sposeranno nuovamente e hanno anche in progetto di formare presto una famiglia.

