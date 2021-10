Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Diretta, incontri separati: Martina e Davide? lui va via

Anticipazioni quinta puntata Matrimonio a Prima Vista Italia 2021

Questa sera, martedì 26 ottobre, alle 21.20 su Real Time va in onda la quinta puntata di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2021”, giunto alla settima stagione. Nella prima puntata i tre esperti – il lifecoach Andrea Favaretto, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Lofreddi – hanno formato le tre coppie protagoniste: Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila. Nella seconda puntata sono stati celebrati i matrimoni e nella terza puntata abbiamo assistito ai loro viaggi di nozze. Nella quarta puntata i neo-sposi sono tornata dalla luna di miele e hanno iniziato a convivere. Le coppie hanno a disposizione un mese per decidere se restare insieme o divorziare.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: gli incontri separati

Nella quinta puntata di “Matrimonio a prima vista” le spose e gli sposi si incontrano separatamente per confrontarsi su come è iniziata la loro vita matrimoniale. Sarà l’occasione di capire a che punto sono le altre coppie, ma anche di prendere consigli e spunti di riflessione. Dopo il viaggio di nozze, la convivenza tra Dalila e Manuel è iniziata nel migliore dei mondi, ma parlando con le altre due spose in Dalila inizieranno a sorgere dei dubbi sul suo matrimonio: se ci fosse un’altra al suo posto sarebbe la stessa cosa? Per Martina e Davide, invece, la convivenza è partita con il piede sbagliato Davide si confronta con gli altri due sposi chiedendo consigli su come comportarsi con la moglie. Lo sposo decide di tornare a casa sua e di lasciare un po’ di spazio a Martina, che però sembra non sentire la mancanza del marito. Infine Jessica e Sergio: tra alti e bassi, la coppia ha trovato una certa serenità con l’inizio della convivenza.

