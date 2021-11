Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi, chi si è lasciato?/ Diretta: confronto tra Sergio e Jessica…

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi: puntata 23 novembre

Dopo la scelta finale che ha portato al divorzio di due su tre coppie, Matrimonio a prima vista Italia 2021 torna in onda questa sera con una puntata imperdibile nel corso della quale, a distanza di mesi, le tre coppie che avevano deciso di pronunciare al buio il fatidico sì, incontrano nuovamente la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il life coach ed esperto di comunicazione Andrea Favaretto per raccontare cos’è successo dopo la scelta finale. Tra le coppie che hanno deciso di divorziare sarà tornato l’amore o l’addio è diventato definitivo? Cos’è successo all’unica coppia che, invece, durante la puntata della scelta ha deciso di dare una possibilità al matrimonio?

Una della coppie più discusse è stata quella di Martina e Davide. Il primo a presentarsi davanti agli esperti sarà lui il quale racconterà di non aver mai avuto un vero interesse per Martina. Durante il faccia a faccia, tra i due c’è stato un vero e proprio scontro nel corso del quale sono volate anche parole grosse.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi: il confronto tra Dalila e Manuel

La seconda coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021 è quella formata da Dalila e Manuel. Anche il loro matrimonio non è andato a buon fine. La coppia, durante la puntata della scelta, ha annunciato di non voler restare insieme e di volere il divorzio. Cosa accadrà durante il faccia a faccia davanti agli esperti?

Nonostante qualche frecciatina, Manuel ammetterà di essere felice dell’esperienza fatta e di aver conosciuto una persona come Dalila la quale, tuttavia, a detta dell’uomo, non sarebbe stata ancora totalmente pronta per un’esperienza del genere. Manuel aggiungerà di essersi sentito pronto per il matrimonio che, tuttavia, si è concluso con un divorzio. I due non riusciranno a capirsi al punto che non ci sarà nessun saluto.

Matrimonio a prima vista Italia 2021 e poi: il faccia a faccia tra Jessica e Sergio

L’ultima coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2021 protagonista del confronto davanti agli esperti sarà Jessica e Sergio che, durante la puntata della scelta, hanno deciso di restare insieme. e poi, cosa sarà successo? Sarà nato il vero amore o tra i due ci sarà un semplice affetto?

Anche per loro, il momento della verità, arriverà davanti agli esperti che hanno deciso di formare la coppia. Il matrimonio avrà superato la prova della quotidianità? Jessica e Sergio si saranno innamorati davvero? Per scoprirlo non ci resta che aspettare le 21.25 quando inizierà l’ultimo capitolo della stagione di Matrimonio a prima vista Italia.





