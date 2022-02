Matrimonio a prima vista Italia 2022 2a puntata/ Luna di miele Mattia-Cristina, Giorgia-Antonio, Gianluca e..

Matrimonio a prima vista Italia 2022, seconda puntata: le anticipazioni

Oggi, mercoledì 23 febbraio, andrà in onda un nuovo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” in onda su Real Time. Le tre coppie che hanno pronunciato il fatidico sì saranno messe alla prova in occasione del viaggio di nozze. Un’occasione per conoscersi meglio e rompere il ghiaccio dopo la prova del matrimonio al buio. La prima coppia a essersi sposata, quella formata dai piemontesi Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, vivrà la propria luna di miele nella splendida Tropea. Dopo un inizio turbolento, i due proveranno a prendere confidenza. Gianluca proverà a mostrarsi più protettivo nei confronti di Giorgia rendendola più rilassata e serena. L’inizio del loro percorso insieme non sarà facile perché Giorgia non sopporterà l’eccesso di attenzioni che Gianluca vuole riservarle.

L’altra coppia in gara, quella formata dal brianzolo Mattia Viteritti e dalla bresciana Cristina Cadei Danesi, sarà “catapultata” sulla costiera amalfitana quale location del proprio viaggio di nozze. Cristina si mostrerà distaccata nei suoi confronti per una questione anagrafica ma poi con il dialogo i due riusciranno a venirsi incontro e a superare le iniziali ostilità. Un feeling che si farà sempre più forte al punto di aver modo, tra un’escursione e l’altra, di approfondire la loro conoscenza esternando una voglia sempre più forte di contatto fisico.

La terza coppia di “Matrimonio a Prima Vista Italia” è quella formata da Giorgia Rosati e dal leccese Antonio Quarta che nella cornice delle Dolomiti cercheranno di continuare la loro conoscenza che, dopo un iniziale prima impressione tutt’altro che favorevole, comincerà a farsi più forte. I due faranno di tutto per diventare una coppia anche se a quanto pare non scoccherà la fatidica scintilla. Giorgia innalzerà un muro con Antonio e si profila il rischio che tra loro ci possa essere solo un’amicizia. Anche in questa edizione le mete scelte si trovano in Italia. Per via dell’emergenza coronavirus si è resa necessaria questa precauzione.

Tra queste tre coppie sembra profilarsi all’orizzonte l’aria di crisi. Evidentemente ancora non si conoscono bene anche se tutto lascia presagire che in particolare tra Giorgia e Antonio non nascerà nulla. Al termine della scorsa stagione una sola coppia è rimasta insieme. A spiazzare maggiormente l’affezionato pubblico della trasmissione sono stati indubbiamente Dalila e Manuel. Tra i due sembrava essere scoccata a scintilla. La magia si è però infranta dopo la luna di miele con il ritorno a casa, dove sono affiorati dubbi, paure e tensioni.



