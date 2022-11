Matrimonio a prima vista Italia 2022, 3a puntata/ Anticipazioni, diretta: Michela e Alex, Solange e Michele..

Matrimonio a prima vista Italia 2022: arriva la terza puntata su Real Time

Questa sera, mercoledì 2 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la terza puntata di Matrimonio a priva vista 2022 (la sesta stagione in onda sul canale di Discovery Italia). Settimana scorsa, nelle prime due puntate, i tre esperti – Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favaretto – hanno formato le tre coppie protagoniste: Michela Bono e Alex Balbo, Solange Salvo e Michele D’Addetta, Carolina Manfrin e Lucas Vianini.

Poi è arrivato il giorno del matrimonio dove gli sposi si sono visti e conosciuti per la prima volta: tanta emozione per tutti, c’è chi è rimasto un po’ deluso, chi ha cambiato idea dopo la prima impressione e chi si è sbloccato molto velocemente. Nella terza puntata dal titolo “La luna di miele” le tre coppie partiranno per il viaggio di nozze. Cosa succederà?

Luna di miele in vista per le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022 le tre coppie partiranno per il viaggio di nozze. Alex Balbo e Michela Bono andranno a Creta. I due novello sposo si prendono in giro e si punzecchiano. Ma Michela sembra molto netta nel suo giudizio sul marito: Alex non è l’uomo che avrebbe scelto nella vita reale. Ci sarà anche un breve scambio di opinioni riguardo la volontà di Michela di vedere ogni sera le sue amiche perché ormai ha il suo modo di vivere. Inoltre Michela non sembra volere Alex fisso in casa sua per un lungo periodo.

Carolina Manfrin e Lucas Vianini partano per Malta dove iniziano a conoscersi: marito e moglie non trovano nessun punto di incontro tra le loro personalità. Lucas sembra più propenso ad adattarsi alle abitudini della moglie per capire se può nascere qualcosa. Carolina gli parlerà dei suoi tatuaggi che sono uno specchio del suo modo di essere.

Matrimonio a prima vista Italia 2022: primo bacio per Solange e Michele!

Infine Solange Salvo e Michele D’Addetta voleranno alle Canarie, un posto da sogno che li avvicinerà molto, anche fisicamente. Giù dalla prima notte di nozze i due inizieranno ad avere un’attrazione fisica. Durante la luna di miele i novelli sposi avranno modo di conoscersi un po’ meglio e di aprirsi, non nascondendo le proprie fragilità. Tra loro scatterà anche il primo grande bacio.

