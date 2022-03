Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, 3a puntata/ Le coppie dal viaggio alla convivenza

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, terza puntata 2 marzo

Questa sera, mercoledì 2 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”, l’esperimento sociale più amato e seguito di sempre. Ritroveremo i tre esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto – pronti ad analizzare e commentare il percorso delle tre coppie protagoniste. La compatibilità degli esperti si rivelerà corretta? Questa sera la puntata è dedicata al ritorno dal viaggio di nozze e all’inizio della convivenza. Ricordiamo che le tre coppie sono: Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia, Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Come sta procedendo la loro conoscenza? Dopo essersi sposati “al buio”, sono partiti per la luna di miele. Adesso, però, inizia la convivenza vera e propria.

Cosa vedremo stasera a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

La puntata di stasera, mercoledì 2 marzo, si intitola “Dal viaggio di nozze alla convivenza”. Cristina sembra aver smesso di preoccuparsi della differenza di età con Mattia iniziando, pian piano, a lasciarsi andare per conoscerlo meglio. Le cose, invece, stanno cambiando tra Giorgia e Antonio: la sintonia e la complicità emerse nel servizio fotografico, sembrano aver virato verso un rapporto più amicale che amoroso. Altro discorso per la coppia formata da Gianluca e Giorgia, in apparenza la più male assortita. Lui ha scelto la provocazione per approcciarsi alla moglie, che non sembra gradire le sue continue frecciatine. Durante la luna di miele a Tropea si sono studiati a lungo: cambieranno approccio o il percorso per loro è già segnato?

Dove vedere le repliche di Matrimonio a Prima Vista

Le prime puntate di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. Per quanto riguarda la replica, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 5 marzo alle 11.20 o domenica 6 marzo alle 19.00. Ricordiamo che sulla piattaforma Discovery+ è già disponibile la puntata che andrà in onda settimana prossima, mercoledì 9 marzo, dal titolo “Inizia la convivenza”.

