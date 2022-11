Matrimonio a prima vista Italia 2022, 4a puntata/ La convivenza: Michela e Alex, Solange e Michele…

Matrimonio a prima vista Italia 2022, le anticipazioni TV della quarta puntata

Questa sera, mercoledì 9 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la quarta puntata di Matrimonio a priva vista Italia 2022 (la sesta stagione in onda sul canale di Discovery Italia). Settimana scorsa le tre coppie protagoniste – Michela Bono e Alex Balbo, Solange Salvo e Michele D’Addetta, Carolina Manfrin e Lucas Vianini – sono partite per la luna di miele. I romani Alex e Michela hanno trascorso qualche giorno in Grecia: non sono mancati momenti di divertimento e svago, ma Michela ha confermato i dubbi su Alex “un po’ coatto.

Carolina e Lucas si sono recati a Malta, ma i loro caratteri sono molto distanti e non sembrano trovare un punto di incontro. Infine Solange e Michele alle Canarie si sono dati il primo bacio. Cosa succederà al rientro dal viaggio di nozze?

La fine del viaggio di nozze per le tre coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2022

Nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022, dal titolo “Dal viaggio di nozze alla convivenza”, le tre coppie vivono gli ultimi momenti della loro luna di miele prima di far ritorno in Italia per iniziare la convivenza. Solange e Michele, dopo il primo bacio, continuano la loro conoscenza fisica: ci saranno baci, carezze e coccole. Tra i due c’è una grande affinità e riescono anche a parlare di argomenti molto intimi, come il sesso. Michele è pronto ad aspettare i tempi di Solange, per iniziare la loro relazione diversamente rispetto alle ultime storielle che ha avuto.

Continua la luna di miele anche per Michela e Alex: lei continua a stuzzicare il marito, che però incassa lasciandola spesso senza parole. Tornati dal viaggio di nozze, Michele annuncia di dover partire per Dubai per una settimana per via del lavoro, Alex non la prende benissimo.

Matrimonio a prima vista Italia 2022: nessun passo in avanti per Carolina e Lucas

Concludiamo le anticipazioni della quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022 parlando della terza coppia, formata da Carolina e Lucas. Il rapporto tra loro stenta a decollare e non sembra ci siano prospettive affinché scatti qualcosa visto che non trovano punti in comune. Durante la luna di miele si creeranno dei silenzi imbarazzanti e Carolina non vorrà assolutamente creare un contatto fisico con Lucas, per cui non prova alcun tipo di interesse. Il futuro del loro matrimonio sembra già segnato.

È possibile vedere questa puntata in replica su Real Time sabato 12 novembre alle 13.25 e domenica 13 novembre alle 17.20. Ricordiamo che sulla piattaforma Discovery+ sono già disponibili tutte le puntate di questa nona edizione, anche quelle in cui vengono svelate le decisioni delle coppie di restare insieme o lasciarsi.











