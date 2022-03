Matrimonio a prima vista Italia 2022, 7a puntata/ Diretta: la reunion delle coppie

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, settima puntata 23 marzo

Questa sera, mercoledì 23 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”. Nella settima puntata, dal titolo “La reunion” per la prima volta le tre coppie trascorrono dei giorni insieme. E arriva anche il tempo dei bilanci: come procede il percorso di Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia, Giorgia Rosati e Antonio Quarta? Settimana prossima, infatti, le tre coppie saranno chiamate a prendere la decisione finale: restare insieme o divorziare? Come sempre a commentare e ad analizzare il percorso delle coppie ci saranno i tre esperti: il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2022, 6A PUNTATA/ Diretta: lite Giorgia e Gianluca

La reunion delle coppie a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

Nella puntata di stasera di “Matrimonio a prima vista Italia 2022” la reunion delle coppie servirà a fare un bilancio del loro esperimento, in vista della scelta finale della settimana prossima. Nella scorsa puntata Cristina e Mattia avevano espresso dei dubbi sul loro rapporto, a causa della crociera di Cristina che li ha tenuti lontani per una settimana. Per loro La reunion con le altre coppie sarà l’occasione di darsi darsi un’altra possibilità. Giorgia e Gianluca vengono da uno scontro molto acceso: questa sera avranno l’occasione di parlare con uno degli esperti, che gli affiderà un “compito per casa” per migliorare il loro rapporto e anche loro stessi. Infine Giorgia e Antonio, dopo una notte di passione e una vacanza in Puglia, i due si sono dovuti separare per motivi di lavoro. Anche per loro l’incontro con le altre coppie sarà l’occasione di riflettere sul tipo di impegno che vogliono portare avanti.

Giorgia Rosati e Antonio Quarta, Matrimonio a prima vista Italia/ Nonostante la diffidenza iniziale...

Come vedere in streaming la puntata di oggi

Le puntate di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. Per quanto riguarda la replica in chiaro di questa puntata, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 26 marzo alle 11.20 o domenica 27 marzo alle 15.45. Ricordiamo che sulla piattaforma Discovery+ è già disponibile l’ultima puntata, che andrà in onda il 30 marzo, in cui sono svelate le decisioni delle coppie di restare insieme o lasciarsi. Mercoledì 6 aprile, invece, andrà in onda sempre su Real Time la puntata “E poi…” per scoprire cosa è successo alle tre coppie dopo qualche mese dalla scelta.

LEGGI ANCHE:

Cristina Cadei Danesi e Mattia/ Insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2022?

© RIPRODUZIONE RISERVATA