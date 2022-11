Matrimonio a prima vista Italia 2022/ Diretta 6a puntata: Lucas e Carolina espulsi!

Le anticipazioni della sesta puntata di Matrimonio a priva vista Italia 2022

Questa sera, mercoledì 23 novembre, alle 21.20 su Real Time va in onda la sesta puntata di Matrimonio a priva vista Italia 2022 (la sesta stagione in onda sul canale di Discovery Italia). Settimana scorsa le tre coppie protagoniste – Michela Bono e Alex Balbo, Solange Salvo e Michele D’Addetta, Carolina Manfrin e Lucas Vianini – si sono incontrate per fare un primo bilancio delle rispettive esperienze. Ora è il moneto di iniziare la convivenza: Solange e Michele hanno trovato una nuova casa a Milano, così come Michela e Alex a Roma.

Michele e Solange, Matrimonio a prima vista Italia/ Cosa porta la convivenza?

Carolina e Lucas, invece, vivranno insieme a casa di lui. Sul finire della scorsa puntata i due stavano bisbigliando tra di loro, ignari che i microfono fossero già accesi, facendo riferimento a un “accordo”. La redazione li ha sorpresi e ha chiesto spiegazioni: cosa succederà?

Matrimonio a prima vista Italia 2022: inizia la convivenza

Nella sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022, dal titolo “Inizia la convivenza”, Solange Salvo e Michele D’Addetta hanno trovato un appartamento in affitto a Milano: i due sembrano aver iniziato con il piede giusto. Ma la storia passata di Michela, porterà Solange a provare della gelosia. Per Michele sarà un campanello dall’allarme per capire che dovrà cambiare approccio se vuole che le cose con la moglie funzionino. La gelosia sarà al centro dei loro discorsi, ma una giornata in montagna rappresenterà il momento di svago.

ALEX E MICHELA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ I due consorti si lasciano?

Anche Michela Bono e Alex Balbo hanno trovato un appartamento a Roma in cui vivere insieme. Tra loro non mancheranno gli scherzi, ma il primo derby calcistico (lui tifa Roma e lei Lazio) porterà qualche tensione di troppi. Durante una cena si ritroveranno a discutere e Michela mostrerà ancora una volta il suo sentirsi superiore per il contesto sociale che vive.

Matrimonio a prima vista Italia 2022: Lucas e Carolina espulsi

Situazione molto più complicata per Carolina Manfrin e Lucas Vianini. Nella scorsa puntata i due sono stati sorpresi dalla relazione mentre bisbigliavano: “Io ho un piccolo problema, da quando mi hai detto che il tuo scopo è la visibilità e di metterci d’accordo per uscirne bene… io non riesco a fingere, ad accordarci per qualcosa”, ha detto Carolina, che si è così allontanata ulteriormente dal marito.

MICHELE E SOLANGE, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA / Il progetto della convivenza

La redazione, che ha sentito la loro conversazione, chiede spiegazioni e tra i due nasce un acceso scontro. I tre esperti decideranno di sospendere l’esperimento di Carolina e Lucas e di squalificare la coppia, anche per rispetto delle altre due coppie e di tutti coloro che hanno fatto i casting per trovare un partner. Lucas avrà anche un’accesa discussione con Andrea Favaretto. Carolina, invece, si dirà anche molto dispiaciuta per il fallimento dell’esperimento. Ricordiamo che è possibile vedere questa puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2022 in replica su Real Time sabato 26 novembre alle 13.25 e domenica 27 novembre alle 17.20.

© RIPRODUZIONE RISERVATA